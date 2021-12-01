Борт №1. На каком автомобиле ездит Джо Байден.
Модель носит название "One". То есть, просто "Один". Неофициально машину называют "Beast" ("Зверь"). Она была создана в 2018 году. Соответственно, поездить на ней успел и Дональд Трамп. А в 2021 на неё пересел Джо Байден.
Есть информация, что масса лимузина – более 10 тонн. Внутри машины присутствует бронированная капсула, защищающая его пассажиров. Толщина стёкол – не менее 10 сантиметров, а дверей – не менее 15. Шины автомобиля усилены кевларом.
Но больше впечатляет оборудование "Зверя". Он оснащён установкой для создания дымовой завесы и системой пожаротушения. В защитных целях на дверные ручки может подаваться электричество, а ещё автомобиль умеет распылять слезоточивый газ. Салон машины может быть загерметизирован, при этом, имеется собственный запас воздуха. Это окажется полезным в случае применения террористами химического или биологического оружия. Кроме того, в лимузине есть медицинское оборудование и запас крови той же группы, что у Президента.
"Зверь" является одним из самых безопасных автомобилей на планете (а, вероятнее всего, вообще самым безопасным). Впрочем, как вы понимаете, для обеспечения безопасности главы государства одного автомобиля недостаточно, каким бы совершенным он ни был. Машина – это лишь одно из множества средств, служащих данной цели.
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