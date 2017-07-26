Bosch и Daimler научили машины парковаться без водителя
Установленные в паркинге датчики контролируют коридор парковки и прилегающую зону. Технологии, реализованные в автомобиле, позволяют безопасно выполнить команды парковочной системы и при необходимости вовремя останавливают транспортное средство. Датчики инфраструктуры паркинга и коммуникационные технологии разработала компания Bosch. В свою очередь, Daimler предоставила частный паркинг музея и тестовые автомобили.
Регулирующие органы должны дать окончательное разрешение на открытие первого в мире автоматизированного паркинга в музее Mercedes-Benz в начале 2018 года. А пока что компании смогут проверить, как пользователи будут справляться с автоматизированной парковкой автомобилей. Существующие паркинги также могут быть модернизированы с использованием новых технологий. При этом появится возможность разместить на 20% больше автомобилей на той же площади.
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