26 июля 2017, 15:37

Bosch и Daimler научили машины парковаться без водителя

В паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте Bosch и Daimler продемонстрировали автоматизированную парковку автомобилей. Теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать машину в нужном месте, не отслеживая при этом каждое его движение.
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  Bosch и Daimler научили машины парковаться без водителя Mercedes Benz Bosch и Daimler научили машины парковаться без водителя Mercedes Benz Bosch и Daimler научили машины парковаться без водителя
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С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея и сэкономить время на парковку. Специальное мобильное приложение позволяет также заказать автомобиль. Поездка начинается, когда беспилотный автомобиль подъезжает к месту вызова. Вернуть его также просто: клиент выходит из транспортного средства в специальном отсеке паркинга и возвращает авто с помощью мобильного приложения. Как только интеллектуальная система парковки идентифицирует автомобиль, он самостоятельно отправляется в назначенное место.

Установленные в паркинге датчики контролируют коридор парковки и прилегающую зону. Технологии, реализованные в автомобиле, позволяют безопасно выполнить команды парковочной системы и при необходимости вовремя останавливают транспортное средство. Датчики инфраструктуры паркинга и коммуникационные технологии разработала компания Bosch. В свою очередь, Daimler предоставила частный паркинг музея и тестовые автомобили.

Регулирующие органы должны дать окончательное разрешение на открытие первого в мире автоматизированного паркинга в музее Mercedes-Benz в начале 2018 года. А пока что компании смогут проверить, как пользователи будут справляться с автоматизированной парковкой автомобилей. Существующие паркинги также могут быть модернизированы с использованием новых технологий. При этом появится возможность разместить на 20% больше автомобилей на той же площади.

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Отзывы по теме
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Bosch и Daimler научили машины парковаться без водителя
{{material_119484}} С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея и сэкономить время на парковку. Специальное мобильное приложение позволяет также заказать автомобиль. Поездка начинается, когда беспилотный автомобиль подъезжает к месту вызова. Вернуть его также просто: клиент выходит из транспортного средства в специальном отсеке паркинга и возвращает авто с помощью мобильного приложения. Как только интеллектуальная система парковки идентифицирует автомобиль, он самостоятельно отправляется в назначенное место.Установленные в паркинге датчики контролируют коридор парковки и прилегающую зону. Технологии, реализованные в автомобиле, позволяют безопасно выполнить команды парковочной системы и при необходимости вовремя останавливают транспортное средство. Датчики инфраструктуры паркинга и коммуникационные технологии разработала компания Bosch. В свою очередь, Daimler предоставила частный паркинг музея и тестовые автомобили. Регулирующие органы должны дать окончательное разрешение на открытие первого в мире автоматизированного паркинга в музее Mercedes-Benz в начале 2018 года. А пока что компании смогут проверить, как пользователи будут справляться с автоматизированной парковкой автомобилей. Существующие паркинги также могут быть модернизированы с использованием новых технологий. При этом появится возможность разместить на 20% больше автомобилей на той же площади.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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