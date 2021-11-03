Bosch инвестирует 467 миллионов долларов в производство микрочипов
Фото: autoevolution.com
Bosch объявила о вложении 467 миллионов долларов в три своих предприятия по производству микросхем. Два завода поставщика, которые получат инвестиции, находятся в Германии, а третий — в Малайзии. Инвестиции предназначены для увеличения производственных мощностей, чтобы справиться с глобальной нехваткой микросхем.
Ранее в этом году компания Bosch открыла предприятие по производству микросхем в Дрездене, Германия. Тогда сумма инвестиций составила 1,2 миллиарда долларов. В Малайзии Bosch построит новый испытательный центр полупроводников, который планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Компания планирует расширять площадь «чистых комнат», это специализированная среда, в которой нет пыли и других загрязнений. Как объясняют в Bosch, «чистая комната» — это место, где кремниевые пластины превращаются в полупроводниковые чипы.
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