5 ноября 2017, 14:49

Bosch предлагает к зиме универсальные зарядные устройства

Модели BAT 645 и BAT 690 с выходным током заряда 45 и 90 А соответственно, благодаря функции автоматического определения номинального напряжения, могут использоваться как с АКБ легковых автомобилей (12 В), так и с АКБ грузовиков (24 В).
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Bosch предлагает к зиме универсальные зарядные устройства

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Помимо обычных свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторных батарей, эти зарядные устройства пригодны для работы с батареями, изготовленными по технологиям AGM (с распределением электролита в пористых стекловолоконных сепараторах), и с усовершенствованными литий-ионными батареями (литий-железо-фосфатные АКБ LiFEP04 или, коротко, LFP). Для каждого типа батарей пользователь может выбрать специальные характеристики зарядки с учетом особенностей различных технологий.

Устройства могут выступать в качестве резервного источника, при этом  обеспечивают питание бортовой сети автомобиля при замене АКБ. А вот режим буферного заряда имеет большое значение в повседневной жизни автомобильной мастерской. В этом случае устройство обеспечивает бортовую сеть дополнительным внешним питанием, например, в процессе обновления ПО различных блоков управления.

Благодаря малому весу и размеру (высота 120 мм, ширина 220 мм), устройства обеспечивают высокий уровень мобильности. Например, в процессе ремонта их можно поместить даже под автомобиль. В таком положении они не будет мешать работе автомехаников. Новые «зарядники» снабжены портом USB, предназначенным для обновления встроенного ПО. Это позволяет, например, загружать характеристики для новых типов АКБ, которые могут появиться в будущем, что максимально увеличивает полезный срок службы оборудования.

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| Кому: Александр Филиппов , коллекционер автомобильной техники. Ого. Это что за пиратство?
Fillion
Большой расход топлива.
Это нормально, если вы 15 минут прогреваетесь, а потом еще час стоите по пробкам. Смотрите среднюю скорость, если она ниже 20, тогда беспокоиться в общем-то не о чем. Если без всего этого - ну, смотрите сами, насколько двигатель чист (какое масло используете и как давно меняли - у меня вот после смены ...
Fillion
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Bosch предлагает к зиме универсальные зарядные устройства
{{material_117492}} Помимо обычных свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторных батарей, эти зарядные устройства пригодны для работы с батареями, изготовленными по технологиям AGM (с распределением электролита в пористых стекловолоконных сепараторах), и с усовершенствованными литий-ионными батареями (литий-железо-фосфатные АКБ LiFEP04 или, коротко, LFP). Для каждого типа батарей пользователь может выбрать специальные характеристики зарядки с учетом особенностей различных технологий.Устройства могут выступать в качестве резервного источника, при этом  обеспечивают питание бортовой сети автомобиля при замене АКБ. А вот режим буферного заряда имеет большое значение в повседневной жизни автомобильной мастерской. В этом случае устройство обеспечивает бортовую сеть дополнительным внешним питанием, например, в процессе обновления ПО различных блоков управления.Благодаря малому весу и размеру (высота 120 мм, ширина 220 мм), устройства обеспечивают высокий уровень мобильности. Например, в процессе ремонта их можно поместить даже под автомобиль. В таком положении они не будет мешать работе автомехаников. Новые «зарядники» снабжены портом USB, предназначенным для обновления встроенного ПО. Это позволяет, например, загружать характеристики для новых типов АКБ, которые могут появиться в будущем, что максимально увеличивает полезный срок службы оборудования.
2017-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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