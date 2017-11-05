Bosch предлагает к зиме универсальные зарядные устройства
Устройства могут выступать в качестве резервного источника, при этом обеспечивают питание бортовой сети автомобиля при замене АКБ. А вот режим буферного заряда имеет большое значение в повседневной жизни автомобильной мастерской. В этом случае устройство обеспечивает бортовую сеть дополнительным внешним питанием, например, в процессе обновления ПО различных блоков управления.
Благодаря малому весу и размеру (высота 120 мм, ширина 220 мм), устройства обеспечивают высокий уровень мобильности. Например, в процессе ремонта их можно поместить даже под автомобиль. В таком положении они не будет мешать работе автомехаников. Новые «зарядники» снабжены портом USB, предназначенным для обновления встроенного ПО. Это позволяет, например, загружать характеристики для новых типов АКБ, которые могут появиться в будущем, что максимально увеличивает полезный срок службы оборудования.
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