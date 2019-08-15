15 августа 2019, 00:01
Bosch разработала приборную панель 3D
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Компания Bosch представила инновационную автомобильную панель приборов с трехмерным изображением. Информация в формате 3D лучше воспринимается водителем, а чтобы ее увидеть, специальные очки не потребуются.
3D приборная панель Bosch
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В основе разработки Bosch используется пассивная 3D-технология, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. Благодаря эффекту глубины в одном небольшом экране сможет поместиться гораздо больше информации и автомобилисты смогут быстрее воспринимать важные данные. Кроме того, 3D-эффект поможет быстрее сориентироваться в сложных развязках на навигаторе или в показаниях камеры заднего вида на парковке.
Представители Bosch заявили, что технология полностью готова к реализации и компания ждет заказов от автопроизводителей. Установить трехмерную «приборку» можно на автомобили с разной конфигурацией передней панели. Для трехмерного восприятия изображения водителю не потребуются специальные 3D-очки, а автомобилю – система слежения за направлением взгляда.
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