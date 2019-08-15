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15 августа 2019, 00:01

Bosch разработала приборную панель 3D

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Компания Bosch представила инновационную автомобильную панель приборов с трехмерным изображением. Информация в формате 3D лучше воспринимается водителем, а чтобы ее увидеть, специальные очки не потребуются.
Bosch разработала приборную панель 3D

3D приборная панель Bosch

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Цифровые дисплеи все плотнее наполняют салоны автомобилей. Водители и пассажиры, привыкшие к экранам смартфонов, компьютеров, планшетов и телевизоров, не хотят расставаться с визуализацией и в автомобиле. В будущем различные цифровые экраны и проекционные дисплеи будут играть ключевую роль во взаимодействии между водителем и транспортным средством.

В основе разработки Bosch используется пассивная 3D-технология, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. Благодаря эффекту глубины в одном небольшом экране сможет поместиться гораздо больше информации и автомобилисты смогут быстрее воспринимать важные данные. Кроме того, 3D-эффект поможет быстрее сориентироваться в сложных развязках на навигаторе или в показаниях камеры заднего вида на парковке.

Представители Bosch заявили, что технология полностью готова к реализации и компания ждет заказов от автопроизводителей. Установить трехмерную «приборку» можно на автомобили с разной конфигурацией передней панели. Для трехмерного восприятия изображения водителю не потребуются специальные 3D-очки, а автомобилю – система слежения за направлением взгляда.


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Bosch разработала приборную панель 3D
{{material_127219}}Цифровые дисплеи все плотнее наполняют салоны автомобилей. Водители и пассажиры, привыкшие к экранам смартфонов, компьютеров, планшетов и телевизоров, не хотят расставаться с визуализацией и в автомобиле. В будущем различные цифровые экраны и проекционные дисплеи будут играть ключевую роль во взаимодействии между водителем и транспортным средством.В основе разработки Bosch используется пассивная 3D-технология, которая объединяет два кадра в один, создавая тем самым трехмерное изображение. Благодаря эффекту глубины в одном небольшом экране сможет поместиться гораздо больше информации и автомобилисты смогут быстрее воспринимать важные данные. Кроме того, 3D-эффект поможет быстрее сориентироваться в сложных развязках на навигаторе или в показаниях камеры заднего вида на парковке.Представители Bosch заявили, что технология полностью готова к реализации и компания ждет заказов от автопроизводителей. Установить трехмерную «приборку» можно на автомобили с разной конфигурацией передней панели. Для трехмерного восприятия изображения водителю не потребуются специальные 3D-очки, а автомобилю – система слежения за направлением взгляда.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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