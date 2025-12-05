Внутри Brabus Big Boy 1200: PlayStation 5, винный шкаф и карбон в каждой комнате

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 11:28

Brabus Big Boy 1200: роскошный дом на колесах на базе тягача Mercedes Actros

Brabus создал нечто невероятное. Это первый в истории автодом. Внутри скрывается настоящая роскошь. Уровень комфорта просто зашкаливает. Узнайте все детали этого проекта. Он поражает воображение.

Немецкое тюнинг-ателье Brabus, известное своими экстремальными доработками автомобилей Mercedes-Benz, шагнуло на совершенно новую территорию. Компания представила свой первый в истории проект дома на колесах - монументальный BRABUS BIG BOY 1200 модельного года 2025. Взяв за основу седельный тягач Mercedes-Benz Actros, инженеры создали настоящий дворец на колесах, где роскошь сочетается с передовыми технологиями.

Внешне автодом выполнен в фирменном стиле Brabus - доминирующий черный цвет, агрессивные акценты и обилие карбона. Карбоновые элементы украшают решетку радиатора, корпуса противотуманных фар, дверные ручки и дефлекторы на кабине. Завершают образ массивные 22,5-дюймовые алюминиевые диски черного цвета и фирменные логотипы Brabus, включая знаменитую двойную букву «B» с подсветкой на передней части.

Фото: AutoScout

Жилое пространство: роскошь без компромиссов

Главное волшебство начинается внутри, когда четыре гидравлических слайд-аута с электроприводом раздвигают стены, значительно увеличивая жилое пространство. Интерьер - это царство кожи, алькантары, ценных пород дерева и, конечно же, карбона. В гостиной установлены кожаные диваны Brabus, дизайнерские стулья Paola Lenti и складной стол. За развлечения отвечает огромный 43-дюймовый Smart TV в паре с игровой приставкой PlayStation 5 и мощным саундбаром.

Кухонная зона оборудована по последнему слову техники от премиального бренда Gaggenau. Здесь есть индукционная варочная панель, духовой шкаф, встроенная вытяжка и посудомоечная машина. Для ценителей напитков предусмотрен винный шкаф, а система Quooker мгновенно подает кипящую, охлажденную или газированную воду. Холодильник с морозильной камерой и продуманная система хранения довершают картину идеальной кухни.

Фото: AutoScout

Личные апартаменты: комфорт пятизвездочного отеля

Спальня в BIG BOY 1200 ничем не уступает номеру в люксовом отеле. Центральное место занимает двуспальная кровать размером 160 на 200 см с электрическим реечным основанием. Для вечернего отдыха здесь также установлен комплект из Smart TV и PlayStation 5. В спальне есть свой кондиционер, индуктивные зарядки для гаджетов и даже полноценное рабочее место с письменным столом и креслом. Естественный свет обеспечивают два потолочных люка с электроприводом.

Ванная комната продолжает общую стилистику роскоши и функциональности. Она отделана карбоновыми элементами и предлагает тропический душ, раковину с дизайнерским смесителем, туалет и полотенцесушитель. Для максимального комфорта предусмотрены теплый пол и система вентиляции.

Фото: AutoScout

Технологии на грани фантастики

Автономность и безопасность - ключевые аспекты этого проекта. За энергоснабжение отвечает гибридная дизельная система отопления Kabola, мощный генератор Fischer Panda на 6,4 кВт и инвертор Victron. Энергию хранят пять литиевых аккумуляторов емкостью по 200 Ач каждый, которые подзаряжаются в том числе от трех солнечных панелей общей мощностью почти 1 кВт. Запас пресной воды составляет 427 литров, а объем баков для «серой» и «черной» воды - 270 и 170 литров соответственно.

Фото: AutoScout

Для связи с внешним миром на борту есть роутер 4G/5G и даже спутниковый интернет Starlink. Безопасность обеспечивает система кругового видеонаблюдения Brigade с камерами 360 градусов и цифровой кодовый замок на входе. Трехосное шасси с управляемой задней осью и интеллектуальной тормозной системой гарантирует уверенное движение по дорогам.

Цена роскошного автодома соответствующая - почти 2 млн евро или порядка 180 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Упомянутые марки: Mercedes
