Brabus показал самый быстрый кроссовер в мире: цена впечатляет
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Визуально кроссовер Brabus 900 Rocket Edition отличается карбоновым обвесом и красными акцентами на кузове и в интерьере. На смену обычным колесам пришли аэродинамические диски диаметром 24 дюйма. Если стоит задача разогнаться до максимальной скорости, придется сменить диски на 23-дюймовые, обутые в спортивные «липкие» покрышки Continental.
Рекомендованная дилером цена Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe в Германии составляет 145 тысяч евро или 12,3 млн рублей в пересчете по курсу. «Заряженный» Brabus 900 Rocket Edition обойдется втрое дороже – минимум в 454 тысяч евро или 38,6 млн рублей.
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