Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
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До недавнего времени Mercedes-AMG GT63 S удерживал звание самой мощной модели компании. Но сейчас Brabus решил вывести 4,0-литровый битурбо двигатель V8 на новый уровень и добавил ему еще 161 «лошадь». В итоге получился Brabus 800 GT 4, в названии которого зашифрована мощность его силовой установки.
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Мощность двигателя специалистам Brabus удалось увеличить благодаря установке новых турбокомпрессоров с усиленными подшипниками. Кроме того, пришлось перепрограммировать блок управления двигателем и реализовать еще кое-какие программные решения. Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы. А также занизили пневмоподвеску на 25 мм и установили разноразмерные колеса: 21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади с уникальным 10-спицевым дизайном.
Салон отделан комбинацией кожи и алькантары. Покупателям предлагают широкий выбор различных оттенков. За доплату можно добавить в оформление вставки из карбона или шпона натурального дерева. Публике Brabus 800 GT 4 покажут сегодня, 30 мая, на ежегодном фестивале в Монако.
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
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