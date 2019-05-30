30 мая 2019, 00:45

Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT

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До недавнего времени Mercedes-AMG GT63 S удерживал звание самой мощной модели компании. Но сейчас Brabus решил вывести 4,0-литровый битурбо двигатель V8 на новый уровень и добавил ему еще 161 «лошадь». В итоге получился Brabus 800 GT 4, в названии которого зашифрована мощность его силовой установки.
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
Brabus представил 800 сильный Mercedes AMG GT
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Стандартный мотор 4.0 biturbo V8 выдает на Mercedes-AMG GT63 S внушительные 639 лошадиных сил. Инженеры Brabus пошли еще дальше и после серии доработок мощность двигателя увеличилась до 800 сил. Пиковый момент вырос до красиво округленного четырехзначного числа – 1 000 Нм. С места до первой «сотни» четырехдверное купе теперь ускоряется за 2,9 секунды или на 0,3 секунды быстрее, чем Mercedes-AMG GT63 S. Максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Мощность двигателя специалистам Brabus удалось увеличить благодаря установке новых турбокомпрессоров с усиленными подшипниками. Кроме того, пришлось перепрограммировать блок управления двигателем и реализовать еще кое-какие программные решения. Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы. А также занизили пневмоподвеску на 25 мм и установили разноразмерные колеса: 21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади с уникальным 10-спицевым дизайном.

Салон отделан комбинацией кожи и алькантары. Покупателям предлагают широкий выбор различных оттенков. За доплату можно добавить в оформление вставки из карбона или шпона натурального дерева. Публике Brabus 800 GT 4 покажут сегодня, 30 мая, на ежегодном фестивале в Монако.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes отзывает в России AMG GT
Оказывается по нашей стране катается почти сотня таких автомобилей, никогда бы не подумал. А проблемы с ремнем безопасности в этом случае дело серьезное. Для управления машиной с такими динамическими характеристиками, может и ремня не хватить, лучше сразу в шлеме ездить.
Колян
Mercedes-AMG представил родстер GT S
Очень крутой Мерс, но и цена у него немалая. Сейчас известен ценник - под 10 миллионов. Конечно, на такую тачку денег никаких не жалко, если бы они были, но и содержать ее в наших условиях сложно и накладно.
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
{{material_125393}}Стандартный мотор 4.0 biturbo V8 выдает на Mercedes-AMG GT63 S внушительные 639 лошадиных сил. Инженеры Brabus пошли еще дальше и после серии доработок мощность двигателя увеличилась до 800 сил. Пиковый момент вырос до красиво округленного четырехзначного числа – 1 000 Нм. С места до первой «сотни» четырехдверное купе теперь ускоряется за 2,9 секунды или на 0,3 секунды быстрее, чем Mercedes-AMG GT63 S. Максимальная скорость составляет 315 км/ч.Мощность двигателя специалистам Brabus удалось увеличить благодаря установке новых турбокомпрессоров с усиленными подшипниками. Кроме того, пришлось перепрограммировать блок управления двигателем и реализовать еще кое-какие программные решения. Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы. А также занизили пневмоподвеску на 25 мм и установили разноразмерные колеса: 21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади с уникальным 10-спицевым дизайном.Салон отделан комбинацией кожи и алькантары. Покупателям предлагают широкий выбор различных оттенков. За доплату можно добавить в оформление вставки из карбона или шпона натурального дерева. Публике Brabus 800 GT 4 покажут сегодня, 30 мая, на ежегодном фестивале в Монако.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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