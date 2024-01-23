Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Две новые модели Brabus Marine – эксклюзивные предложения премиум-класса, представленные на проходящей в эти дни выставке в Дюссельдорфе. Новый Brabus Shadow 1000 Black Ops Signature Edition – самая быстрая модель линейки. Она способна развить до 60 узлов (111 км/ч). Второй катер Brabus Shadow 1200 XC Cross Cabin Black Ops Signature Edition – самая большая модель, длиной 45 футов (13,7 метра), развивает до 55 улов (102 км/ч).
Катер Shadow 1000 оснащен двумя подвесными 4,6-литровыми двигателями Mercury Racing 500R V8 с наддувом. Это настоящие гоночные моторы общей мощностью 1000 л.с. Корпус выкрашен в черный цвет Brabus Graphite Black с красными акцентами. В главной каюте могут с комфортом разместиться два человека. К их услугам также гостиная и душ на кормовой палубе. В рубке установлена усовершенствованная приборная панель с сенсорным управлением, переключателями с подсветкой, сенсорным экраном и многофункциональным интеллектуальным модулем рулевого управления.
Более крупный Shadow 1200 получил три 5,7-литровых двигателя Mercury Racing V10 общей мощностью 1200 л.с. Передовые технологии Mercury, в том числе джойстик управления JPO, навигационные сенсорные дисплеи Simrad и функции автопилота превращают управление катером в настоящее удовольствие. К услугам владельца большой диван, барная стойка, гостиная с большой обеденной зоной, двуспальная кровать и множество мест для хранения. В отделке использован карбон и натуральная кожа.
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23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
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22.01.2024, 17:53
Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают проезжую часть едкими реагентами, которые не только активно растворяют снег и лед, но и агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, провоцируя появление коррозии.Читать далее
-
22.01.2024, 17:15
Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
Накануне петербургские водители оживленно обсуждали в соцсетях отчаянного водителя Renault Duster, который уверенно ехал по ЗСД навстречу потоку. Несмотря на отсутствие переднего номерного знака, полиции удалось быстро вычислить нарушителя и задержать его.Читать далее
-
22.01.2024, 16:18
При расчистке крыши дома под снежный «обстрел» попал автомобиль Kia
Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают ликвидировать последствия очередного мощного снегопада. С начала сезона с улиц города вывезли уже более 2 млн кубометров снега.Читать далее
-
22.01.2024, 15:21
Раскрыты подробности о 7-местном Evolute i-Space: 287 сил и 1150 километров без дозаправки
Липецкая компания «Моторинвест» готовится предложить российским клиентам еще одну модель бренда Evolute. Среднеразмерный кроссовер i-Space, по сути, является клоном китайского Dongfeng Fengon E5, но полностью адаптирован для России.Читать далее
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