Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow

Ранее мы писали Посмотрите, как выглядят 45 млн долларов чистой роскоши: новая суперъяхта американского миллионера Роберт Бук заработал состояние, создав компанию по обслуживанию реактивных самолетов. В 2017 он приобрел у ... Читать далее

Как и кастомные суперкары Brabus, катера Brabus Marine отличаются неповторимым внешним видом, рекордной максимальной скоростью, непревзойденными характеристиками и управляемостью, как у гоночных автомобилей. Главная задача производителя – предложить клиентам больше удовольствия и развлечений, используя автомобильные технологии Brabus и опыт автомобильной настройки. Катера ориентированы на людей, которых нельзя назвать новичками, и которые ценят мощность, динамику и роскошь.

Две новые модели Brabus Marine – эксклюзивные предложения премиум-класса, представленные на проходящей в эти дни выставке в Дюссельдорфе. Новый Brabus Shadow 1000 Black Ops Signature Edition – самая быстрая модель линейки. Она способна развить до 60 узлов (111 км/ч). Второй катер Brabus Shadow 1200 XC Cross Cabin Black Ops Signature Edition – самая большая модель, длиной 45 футов (13,7 метра), развивает до 55 улов (102 км/ч).

Фото: Brabus

Катер Shadow 1000 оснащен двумя подвесными 4,6-литровыми двигателями Mercury Racing 500R V8 с наддувом. Это настоящие гоночные моторы общей мощностью 1000 л.с. Корпус выкрашен в черный цвет Brabus Graphite Black с красными акцентами. В главной каюте могут с комфортом разместиться два человека. К их услугам также гостиная и душ на кормовой палубе. В рубке установлена усовершенствованная приборная панель с сенсорным управлением, переключателями с подсветкой, сенсорным экраном и многофункциональным интеллектуальным модулем рулевого управления.

Фото: Brabus

Более крупный Shadow 1200 получил три 5,7-литровых двигателя Mercury Racing V10 общей мощностью 1200 л.с. Передовые технологии Mercury, в том числе джойстик управления JPO, навигационные сенсорные дисплеи Simrad и функции автопилота превращают управление катером в настоящее удовольствие. К услугам владельца большой диван, барная стойка, гостиная с большой обеденной зоной, двуспальная кровать и множество мест для хранения. В отделке использован карбон и натуральная кожа.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах