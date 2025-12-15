Роскошный Brabus 900 Superblack: новый уровень мощности и стиля – что скрывает черный гран-турер

Brabus превратил Bentley Continental GT Speed в 900-сильный суперкар для дальних поездок

Brabus представил 900 Superblack на базе Bentley Continental GT Speed. Автомобиль получил карбоновые детали, 900 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внутри – черная кожа и эксклюзивные элементы. Цена пока держится в секрете.

Компания Brabus вновь удивила поклонников быстрых и роскошных автомобилей, представив свежую версию Bentley Continental GT Speed с доработками, которые сложно не заметить. Новый проект получил имя Brabus 900 Superblack и стал настоящим воплощением мощности, стиля и индивидуальности. В этот раз специалисты ателье взялись за купе с жесткой крышей, вдохнув в него не только больше лошадиных сил, но и особую харизму.

Внешность автомобиля сразу выдает его особый статус. Кузов окрашен в глубокий черный цвет, а карбоновые элементы подчеркивают агрессивный характер. Передний бампер получил новую форму, появился спойлер и выразительные воздухозаборники. Сзади установили диффузор, спойлер и четыре выхлопные трубы с титановым покрытием, обрамленные карбоном. Все карбоновые детали можно заказать как в матовом, так и в глянцевом исполнении, что позволяет каждому владельцу подобрать вариант по вкусу.

Особого внимания заслуживают 22-дюймовые диски Brabus Monoblock ZM «Platinum Edition», разработанные специально для этой модели Bentley. Они оснащены уникальными колпаками, имитирующими центральную гайку, и двадцатью спицами. На задней оси установлены шины размером 315/30, а спереди – 275/35, что обеспечивает отличное сцепление и уверенность на дороге.

Brabus не ограничился только внешними изменениями. Благодаря фирменной системе занижения, автомобиль стал ниже на 20 мм, что положительно сказалось на управляемости, но не повлияло на комфорт. Под капотом скрывается 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который получил новые турбокомпрессоры, оптимизированный впуск из карбона, увеличенный поток воздуха и перенастроенную электронику. В результате мощность выросла до 900 лошадиных сил, а крутящий момент – до 1100 Нм.

Несмотря на роскошный характер, Brabus 900 Superblack способен конкурировать с настоящими суперкарами. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 335 км/ч. При этом автомобиль сохранил заводскую гибридную систему, что делает его не только быстрым, но и технологичным.

Салон выполнен в черном цвете с использованием высококачественной кожи, отличающейся особой износостойкостью. Внутри можно найти сложную прострочку, перфорацию, фирменный узор «Shell» и двойные логотипы Brabus. Пороговые накладки с подсветкой встречают владельца при открытии дверей, а интерьер дополняют карбоновые и алюминиевые вставки. Несмотря на обилие деталей, оформление выглядит гармонично и дорого.

Стоимость Brabus 900 Superblack пока не раскрывается – потенциальным покупателям придется обратиться напрямую к производителю за подробностями. Но уже сейчас ясно: этот автомобиль создан для тех, кто ценит не только скорость, но и индивидуальность, а также готов выделяться даже среди самых дорогих и редких машин.