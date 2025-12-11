Немцы удивили: Bentley стал мощнее, но медленнее – что задумал Brabus?

Brabus превратил Bentley Continental GTC в 900-сильного монстра, но ограничил скорость до 285 км/ч

Brabus удивил автолюбителей необычным тюнингом Bentley Continental GTC. Мощность выросла до 900 л.с., но максимальная скорость ограничена. Почему немецкие инженеры пошли на такой шаг? В чем смысл такого апгрейда? Подробности – в нашем материале.

В мире роскошных автомобилей редко встретишь владельца Bentley, который жалуется на недостаток скорости. Однако немецкое ателье Brabus решило удивить даже самых искушенных автолюбителей, взявшись за доработку Bentley Continental GTC Speed. Результат получился парадоксальным: автомобиль стал значительно мощнее, но при этом его максимальная скорость оказалась ниже ожидаемой.

Brabus известен своими экстремальными проектами, где мощность и динамика выходят на первый план. На этот раз специалисты компании увеличили отдачу двигателя до впечатляющих 900 лошадиных сил. Казалось бы, такой апгрейд должен был превратить кабриолет в настоящую молнию на колесах. Но инженеры пошли по другому пути и ограничили максимальную скорость на отметке 285 км/ч.

Такой подход вызывает вопросы: зачем создавать столь мощный автомобиль, если его потенциал искусственно сдерживается? По информации зарубежных СМИ, Brabus решил сделать ставку не только на прямолинейную скорость, но и на управляемость, безопасность и комфорт. Ограничение скорости позволяет сохранить надежность агрегатов и повысить устойчивость машины на высоких скоростях.

Внешне Bentley Continental GTC от Brabus получил фирменные элементы: агрессивный аэродинамический обвес, массивные колесные диски и эксклюзивные детали отделки. Интерьер также подвергся доработке – здесь использованы дорогие материалы, а каждая деталь подчеркивает статус автомобиля. Несмотря на спортивный характер, кабриолет остался верен духу роскоши и комфорта.

Технические изменения коснулись не только двигателя. Brabus модернизировал подвеску, усилил тормозную систему и оптимизировал электронику. Все это сделано для того, чтобы автомобиль уверенно чувствовал себя на дороге даже при экстремальных нагрузках. При этом инженеры не забыли о повседневной эксплуатации – машина сохранила плавность хода и удобство для водителя и пассажиров.

Такой необычный тюнинг вызывает бурю эмоций у поклонников марки. Одни считают, что ограничение скорости – это шаг назад, другие видят в этом заботу о безопасности и долговечности. В любом случае, проект Brabus не оставил равнодушными ни экспертов, ни простых автолюбителей. Как пишет autoevolution, немецкое ателье в очередной раз доказало, что способно удивлять нестандартными решениями даже в сегменте ультра-роскошных автомобилей.