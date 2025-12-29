Редкий Brabus Rocket 900: 900 сил, эксклюзивный тюнинг и цена ниже ожиданий – почему так

Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG GT 63 S удивил ценой и мощностью

Brabus Rocket 900 на платформе Mercedes-AMG GT 63 S сочетает 900 л.с. и уникальный тюнинг. Стоимость автомобиля оказалась ниже, чем многие предполагали. В салоне - роскошь и индивидуальность. Подробности о редкой модели и ее особенностях - в нашем материале.

Когда речь заходит о Brabus, большинство автолюбителей сразу же представляют себе баснословные суммы и эксклюзивные проекты, которые редко встречаются на дорогах. Однако новый Brabus Rocket 900, построенный на базе Mercedes-AMG GT 63 S, удалось удивить не только своей работоспособностью, но и относительно «скромной» ценой для автомобиля такого уровня.

В основе Rocket 900 лежит уже неординарный Mercedes-AMG GT 63 S, но после доработок от Brabus он перешел в совершенно другую лигу. Инженеры увеличили рабочий объём двигателя с 4,0 до 4,5 литра, установили новые турбокомпрессоры, спортивную выпускную систему с титаново-карбоновыми насадками и переписали программное обеспечение блока управления мотором. В результате получили отдачу мощности в 900 лошадиных сил (887 л.с.) и 1250 Нм крутящего момента, который доступен уже с 2900 оборотов в минуту. Максимальная мощность при 6200 об/мин, что требует от водителя навыков работы с битурбо V8.

Экстерьер Rocket 900 выполнен в цвете Obsidian Black и дополнен множеством карбоновых элементов: спойлер, решетка радиатора, диффузор, расширители арок и другие детали получили глянцевое покрытие. Особого внимания заслуживают фирменные диски Brabus Monoblock Z Platinum Edition с 10-спицевым производством, черной полировкой и красной окантовкой. Также автомобиль оснащен аэродинамическими накладками из карбона, тормозной системой с черно-красным оформлением и модулями крепления подвески.

Салон Rocket 900 – отдельная история. Здесь царит индивидуальность: отделка выполнена из высококачественной кожи с серой прострочкой, стойки и потолок обтянуты алькантарой, верхняя и нижняя часть панели - кожей. Руль AMG также получил кожаную отделку с карбоновыми вставками. Даже такие мелочи, как подрулевые лепестки, пороги и кнопки блокировки дверей, выполнены в эксклюзивном стиле.

В комплектации - система бесключевого доступа, проекционный фонарь, аудиосистема Burmester 3D, круговой обзор, пакет водителя AMG, расширенный набор ассистентов, подогрев и вентиляция сидений, затемнные стекла, электропривод багажника, климатизированные подстаканники для задних пассажиров и многое другое. Несмотря на то, что проект не новый, конкретный экземпляр практически не эксплуатировался и имеет только заводской пробег. Двигатель соответствует экологическому стандарту Euro 6D-TEMP, расход топлива в смешанном цикле составляет 13 литров на 100 км.

Самое интересное - цена. За такой уникальный автомобиль просят 329 500 евро, что по современному курсу составляет около 30 млн рублей. Для сравнения, стандартные версии Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe стоят от 102 до 200 тысяч долларов, в зависимости от модификации, топовая версия выдает 831 л.с. Brabus Rocket 900 — крайне редкая модель, выпущенная тиражом всего 10 экземпляров, и исключительно для экспортных рынков.