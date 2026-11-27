Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?

В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.

В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.

В базе китайского Министерства промышленности и информатизации уже размещены фотографии Brabus Smart #2 и его технические данные. Заявка модели вошла в 414-й пакет публикации MIIT.

Внешние отличия заметны сразу: кузов окрашен в черный цвет, а красные акценты появились в том числе в светотехнике. Хромированной отделки нет. Передний бампер сохранил прежнюю форму, но решетка изменилась. К машине добавили спортивные детали и оригинальные колесные диски размером до 17 дюймов.

Трехдверный двухместный хэтчбек стал немного длиннее стандартного Smart #2. Его длина составляет 2778 мм, ширина 1669 мм, высота 1555 мм. Колесная база равна 1875 мм. Снаряженная масса Brabus-версии составляет 1140 кг, полная масса 1325 кг. Заявленные углы въезда и съезда равны 23 и 39 градусам.

Электромотор StarDrive TZ160XS00B в Brabus Smart #2 развивает 90 кВт, или около 122 л.с. Привод задний, максимальная скорость ограничена 150 км/ч. У стандартной модели мощность двигателя составляет 60 кВт (82 л.с.), так что у спортивной версии она выше. smart #2 построен на эволюции силовой структуры Tridion Cell Evo. Для стандартной модели компания заявила задний электромотор и задний привод, а сзади установлена пятизвенная подвеска. Официальная презентация smart #2 состоялась в Китае в ноябре 2026 года.

В заявке MIIT для Brabus-версии указана тяговая аккумулятор с литий-железо-фосфатной химией LFP. Ячейки поставляет CATL. Аккумуляторный блок совместно выпускают Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology и Shandong Jike Electric Vehicle Technology.

Сведения о другой электрической модели из базы китайского Минпрома ранее появлялись в материале об электрическом Zeekr.

Ранее Brabus показала Mercedes-AMG G 63 с открытым верхом, 900 Rocket Edition Cabrio. Для модели разработали двухсекционную мягкую крышу с электроприводом. На нее потребовалось более 500 новых компонентов. Кузов усилили, чтобы сохранить жесткость.