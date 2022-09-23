Brabus теперь делает заниженные пикапы мощностью по 900 «лошадей»: как вам?
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Фото: Brabus
Rocket получил стальную раму и карбоновые боковины кузова, массивный обвес, расширители колесных арок, спойлер на крыше и заниженную подвеску. Завершают обновление 24-дюймовые колеса Brabus Monoblock Z Platinum Edition. Серый кузов контрастирует с ярко-красными акцентами, светодиодной оптикой и алой подсветкой. В салоне продолжается контрастная тема с черными стегаными кожаными сидениями и красной отделкой передней панели.
Всего Brabus планирует выпустить 10 таких мощных пикапов Brabus P 900 Rocket Edition. Цены начинаются от 650 тысяч евро или 37,7 млн рулей в пересчете по актуальному курсу.
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Воскресным вечером, 18 сентября, на трассе в Московской области произошла массовая авария, виновником которой стал неадекватный водитель внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Очевидцы рассказали шокирующие подробности.Читать далее
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15.09.2022, 13:16
Полицейские гнались по встречке за «Геликом»: водитель останавливаться не хотел, пришлось стрелять (видео)
Портал МВД Медиа рассказал о захватывающей погоне за нетрезвым водителем черного внедорожника Mercedes-Benz G-Class. После задержания на 38-летнего нарушителя составили 24 протокола.Читать далее
-
05.08.2022, 17:17
Посмотрите, как «Гелик» пережил дикий прыжок длиной в 28 метров
Автоблогер WhistlinDiesel прославился не только экстремальным тюнингом, но и зачастую успешными попытками ушатать самые надежные в мире внедорожники. На этот раз к нему в руки попала не 10-летняя Honda, а вполне свежий и дорогой Mercedes-Benz G-Class.Читать далее
-
01.08.2022, 14:40
Сколько зарабатывают сотрудники Mercedes-Benz: от новичка до гендиректора
Штутгартская Mercedes-Benz Group AG и ее «дочка» Mercedes-Benz являются одними из самых известных автомобилестроителей в мире. И вполне обоснованно, что в среде потребителей существует повышенное внимание к их деятельности.Читать далее
-
21.06.2022, 13:03
Водитель разогнался на шоссе до 215 км/ч и был арестован: что он сказал в свое оправдание
41-летний водитель мощного внедорожника Mercedes-AMG G63 умудрился почти вдвое превысить скорость на шоссе с действующим ограничением в 120 км/ч. Остановившим его полицейским он рассказал целую историю, но стражи порядка гонщику не поверили.Читать далее
-
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Революция в сторону роскоши. Сенсационное заявление гендиректора Mercedes
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