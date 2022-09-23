Brabus теперь делает заниженные пикапы мощностью по 900 «лошадей»: как вам?

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Пикап Brabus P 900 Rocket Edition основан на G63 AMG со стандартным твин-турбо V8, расточенным до 4,5 литров. Внутри этого двигателя находятся совершенно новые кованые поршни и сделанный на заказ коленчатый вал, а также свежий набор фирменных турбин Brabus. С этими модификациями новинка развивает мощность 900 л.с., что на 315 л.с. сил больше, чем у донора. Максимальный крутящий момент двигателя достигает 1250 Нм, но в Brabus ограничили ее до 1050 Нм. С таким агрегатом пикап может разогнаться с места до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Rocket получил стальную раму и карбоновые боковины кузова, массивный обвес, расширители колесных арок, спойлер на крыше и заниженную подвеску. Завершают обновление 24-дюймовые колеса Brabus Monoblock Z Platinum Edition. Серый кузов контрастирует с ярко-красными акцентами, светодиодной оптикой и алой подсветкой. В салоне продолжается контрастная тема с черными стегаными кожаными сидениями и красной отделкой передней панели.

Фото: Brabus

Всего Brabus планирует выпустить 10 таких мощных пикапов Brabus P 900 Rocket Edition. Цены начинаются от 650 тысяч евро или 37,7 млн рулей в пересчете по актуальному курсу.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 1 150 000 Р )

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