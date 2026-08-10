Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 06:01

BRABUS ULTIMA 55: катамаран с ДНК суперкара и скоростью свыше 40 узлов

BRABUS ULTIMA 55: катамаран с ДНК суперкара и скоростью свыше 40 узлов

BRABUS ULTIMA 55: Суперкар на воде, который разгоняется до 40 узлов и ломает стереотипы о яхтах

BRABUS ULTIMA 55: катамаран с ДНК суперкара и скоростью свыше 40 узлов

BRABUS и Sunreef Yachts вывели на рынок ULTIMA 55 - катамаран, сочетающий динамику спортивного судна с уровнем комфорта суперяхты. Модель выделяется уникальным дизайном, мощной силовой установкой и возможностью индивидуализации, что особенно актуально для взыскательных владельцев.

BRABUS и Sunreef Yachts вывели на рынок ULTIMA 55 - катамаран, сочетающий динамику спортивного судна с уровнем комфорта суперяхты. Модель выделяется уникальным дизайном, мощной силовой установкой и возможностью индивидуализации, что особенно актуально для взыскательных владельцев.

Появление BRABUS ULTIMA 55 стало ведущим событием на рынке роскошных катамаранов. Впервые немецкий тюнер, знакомый по работе с Mercedes-Benz, перенес свой фирменный стиль и внимание к деталям на водный транспорт, усилиями Sunreef Yachts. Итог - катамаран, который не только выглядит как суперкар, но и умеет удивлять динамикой.

ULTIMA 55 сразу бросается в глаза агрессивным обликом: карбоновые элементы, строгая монохромная палитра, подсвечиваемые логотипы, аэродинамические акценты. Даже воздухозаборники и встроенный в жесткую крышу LED-свет подчеркивают, что перед нами не просто яхта, а настоящий BRABUS на воде. Подобный подход к дизайну редко встречается среди катамаранов, где обычно царит спокойствие и комфорт.

Однако ULTIMA 55 не ограничивается внешним видом. Два шестицилиндровых двигателя по 725 л.с. способны разгоняться свыше 40 узлов, а гидрофойл-система сопротивления позволяет обеспечить плавность хода даже на высоких скоростях. Такое сочетание свойств и устойчивости многокорпусного судна меняет привычное представление о возможных катамаранах.

Габариты катамарана - 16,8 метра в длину и 7,5 метра в конце - создают простор для отдыха и развлечений. Внешние зоны легко трансформируются: откидные террасы расширяют палубу, а на корме можно устроить вечеринку с барбекю, баром и шезлонгами. На носу предусмотрена отдельная лаунж-зона для уединенного отдыха. Такой гибкий формат делает ULTIMA 55 универсальным решением для разных случаев использования.

Внутри атмосфера меняется: панорамное остекление, натуральное дерево, карбоновые вставки и премиальные материалы создают ощущение дорогого автомобиля. Владельцы могут выбрать двух- или трехкаютную компоновку, включая мастер-сьют и VIP-каюту, а также помещения для экипажа. Это позволяет комфортно проводить длительные путешествия, не жертвуя приватностью и комфортом.

Технологии тоже на высоте: современная навигация, интеллектуальные системы управления и возможность индивидуальной настройки интерьера и экстерьера. Подобный подход уже стал трендом среди премиальных яхт, но BRABUS и Sunreef вывели его на новый уровень. Кстати, интерес к необычным транспортным решениям растет и в других сегментах — например, в материале про электровелосипед GhostCat Sabre S1.

Цена на ULTIMA 55 пока не объявлена, но она позиционируется как эксклюзив для тех, кто ценит сочетание скорости, роскоши и персонализации. 

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