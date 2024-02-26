Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «АГР», которая после приобретения завода-изготовителя в Калуге и официального дистрибьютора стала правопреемником бизнеса Volkswagen в России, они больше не получают информации об отзывных компаниях от концерна Volkswagen Group. Между тем, в «АГР» выразили готовность выполнить все обязанности, предписанные законодательством о техническом регулировании в случае, если появятся данные о возможном несоответствии продукции требованиям ТР ТС.
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Россиян предупредили о резком повышении штрафов. Некоторые вырастут в 20 раз
Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Парламентарии предлагают кратно увеличить наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и за отказ от прохождения весового и габаритного контроля.Читать далее
-
26.02.2024, 16:25
Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о новых резидентах Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Все компании инвестируют в производство современного оборудования для различных отраслей промышленности.Читать далее
-
26.02.2024, 15:26
Ян Хайцеэр развеял 5 популярных, но вредных мифов об эксплуатации автомобиля
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал о заблуждениях относительно правильной эксплуатации автомобиля. И если некоторые из них просто ошибочны, то другие могут навредить.Читать далее
-
26.02.2024, 13:49
С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях
С 1 апреля 2024 года в России меняется порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Новый подход осложнит жизнь «серым» дилерам.Читать далее
-
26.02.2024, 10:01
Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?
На калининградском заводе «Автотор» наладили сборку легковых автомобилей нового бренда АмберАвто. Первые экземпляры уже появились у дилеров. Покупателей привлекают солидными скидками.Читать далее
-
26.02.2024, 09:27
Фургон Ford побил рекорд Mercedes-AMG GT3 на гоночном треке
Французский гонщик Ромен Дюма побил рекорд своего коллеги и соотечественника Жюля Гугона и показал лучшее время круга на трассе Mount Panorama Circuit. Нюанс в том, что Гугон управлял Mercedes-AMG GT3, а Дюма – фургоном Ford.Читать далее
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