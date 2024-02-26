Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России

Ранее мы писали Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей из-за дефекта топливного насоса Gentherm Концерн Volkswagen Group объявил о массовом отзыве, который затрагивает 261 тысячу автомобилей Volkswagen ... Читать далее

Проведение отзывных сервисных кампаний – общемировая практика. Автопрозводители заботятся о своей репутации и реагируют на системные неисправности, которые иногда проявляются после нескольких лет эксплуатации. Например, в 2019 году BMW отзывала 15-летние автомобили из-за коррозии клеммы аккумулятора. Введенные в 2022 году западные санкции не только осложнили жизнь российскому автопрому, но и оставили владельцев машин европейских марок наедине со своими проблемами, без адекватной сервисной поддержки.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «АГР», которая после приобретения завода-изготовителя в Калуге и официального дистрибьютора стала правопреемником бизнеса Volkswagen в России, они больше не получают информации об отзывных компаниях от концерна Volkswagen Group. Между тем, в «АГР» выразили готовность выполнить все обязанности, предписанные законодательством о техническом регулировании в случае, если появятся данные о возможном несоответствии продукции требованиям ТР ТС.

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