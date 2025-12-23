Range Rover L460-L461: Brannor удивил премиум-сегмент — теперь тормоза не подведут? Или снова маркетинг?

23 декабря 2025, 09:06
Brannor выпустил новые тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461
Brannor выпустил новые тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461
Brannor представил свежие тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461. Почему владельцы внедорожников уже обсуждают новинку? Какие детали скрыты за громкими заявлениями? Подробности - в нашем материале.
Компания Brannor представила на российском рынке новые тормозные диски и колодки, специально разработанные для внедорожников Range Rover L460-L461. Как сообщает abiznews, производитель сделал акцент на сочетании надежности, долговечности и адаптации к особенностям тяжелых премиальных автомобилей. Новинка ориентирована на тех, кто не готов мириться с компромиссами между комфортом и эффективностью торможения.
В основе новых дисков - высокоуглеродистый чугун, который отличается повышенной термостойкостью. Инженеры Brannor применили сложную перфорацию и двойное слотирование, чтобы обеспечить быстрый отвод тепла и снизить риск перегрева даже при экстремальных нагрузках. Такая конструкция помогает избежать деформации и преждевременного износа, что особенно важно для владельцев Range Rover, часто сталкивающихся с интенсивной эксплуатацией как в городе, так и на бездорожье.
Антикоррозийное покрытие защищает диски от агрессивных внешних воздействий, а точная балансировка гарантирует отсутствие вибраций и посторонних шумов при торможении. По информации abiznews, срок службы новых компонентов вдвое превышает показатели оригинальных деталей, что может стать весомым аргументом для тех, кто привык к частым поездкам на дальние расстояния или по сложным маршрутам.
Особое внимание уделено совместимости с современными электронными системами безопасности. Новые диски и колодки полностью интегрируются с ABS и ESP, не вызывая сбоев в работе электроники. Кроме того, производитель обещает минимальное образование пыли на колесах и снижение шума при торможении - важные параметры для премиального сегмента, где комфорт и чистота играют не последнюю роль.
Brannor подчеркивает, что их продукция рассчитана на широкий диапазон температур. Диски сохраняют стабильную эффективность как в условиях сильных морозов, так и при летней жаре. Это особенно актуально для российских дорог, где перепады температур могут быть весьма значительными. Владельцы Range Rover L460-L461 теперь могут рассчитывать на уверенное торможение вне зависимости от сезона и дорожных условий.
В abiznews напоминают: проблемы с тормозной системой могут проявляться неожиданно - от вибраций и скрипа до полного отказа тормозов. В таких случаях не стоит затягивать с визитом в сервис. Своевременная замена изношенных деталей на качественные аналоги - залог безопасности и сохранности автомобиля. Brannor позиционирует свои новые диски и колодки как оптимальное решение для тех, кто ценит не только надежность, но и экономию на обслуживании.
Если Вы не знали, Brannor - российский производитель автокомпонентов, специализирующийся на тормозных системах для легковых и коммерческих автомобилей. Компания активно внедряет современные технологии и сотрудничает с ведущими автосервисами страны. Продукция Brannor известна среди профессионалов благодаря сочетанию доступной цены и высокого качества, а также широкой линейке решений для различных марок и моделей.
Похожие материалы Ленд Ровер
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
-
23.12.2025, 08:40
Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов
С 1 января в России подорожает техосмотр. Рост цен в среднем составит почти 10%. В некоторых регионах тарифы вырастут еще сильнее. Операторы и власти уже готовят новые правила. Что ждет автовладельцев - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:13
Владельцы электромобилей GM нашли способ вернуть CarPlay, но не все смогут повторить
GM убрала CarPlay из своих электромобилей, вызвав волну обсуждений. Однако энтузиасты нашли способ вернуть функцию, используя специальное устройство и открытое ПО. Решение требует технических знаний и не подойдет каждому. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:19
Мощный Hellephant A30 426 Supercharged HEMI V8 теперь доступен для заказа в 2025 году
В 2025 году на рынке появился один из самых ожидаемых V8. Hellephant A30 426 Supercharged HEMI теперь можно купить за 34 995 долларов. Комплект управления обойдется еще в 2 325 долларов. Что входит в набор и почему этот мотор вызывает столько шума? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:15
Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром
Китайские автоконцерны стремительно захватывают рынки. Их поддержка государством вызывает тревогу у конкурентов. Как США и соседи реагируют на новые вызовы? Почему автопром оказался в центре экономического противостояния – подробности в материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:59
TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников
TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ленд Ровер
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:18
Зимняя мойка автомобиля: как избежать проблем с кузовом и замками
Зимой мыть машину не так просто, как кажется. Есть нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Как часто стоит посещать мойку и почему важно выбирать правильную температуру воды? Узнайте, как сохранить лак и избежать неприятностей после процедуры.Читать далее
-
23.12.2025, 08:40
Тарифы на техосмотр в регионах России увеличатся с января почти на 10 процентов
С 1 января в России подорожает техосмотр. Рост цен в среднем составит почти 10%. В некоторых регионах тарифы вырастут еще сильнее. Операторы и власти уже готовят новые правила. Что ждет автовладельцев - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:13
Владельцы электромобилей GM нашли способ вернуть CarPlay, но не все смогут повторить
GM убрала CarPlay из своих электромобилей, вызвав волну обсуждений. Однако энтузиасты нашли способ вернуть функцию, используя специальное устройство и открытое ПО. Решение требует технических знаний и не подойдет каждому. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:19
Мощный Hellephant A30 426 Supercharged HEMI V8 теперь доступен для заказа в 2025 году
В 2025 году на рынке появился один из самых ожидаемых V8. Hellephant A30 426 Supercharged HEMI теперь можно купить за 34 995 долларов. Комплект управления обойдется еще в 2 325 долларов. Что входит в набор и почему этот мотор вызывает столько шума? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:15
Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром
Китайские автоконцерны стремительно захватывают рынки. Их поддержка государством вызывает тревогу у конкурентов. Как США и соседи реагируют на новые вызовы? Почему автопром оказался в центре экономического противостояния – подробности в материале.Читать далее
-
22.12.2025, 22:59
TANK отмечает три года на российском рынке: как бренд изменил сегмент внедорожников
TANK за три года стал заметным игроком среди внедорожников. Продажи растут, дилерская сеть расширяется. Почему россияне выбирают этот бренд? В чем секрет его популярности - читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве