Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

23 декабря 2025, 09:06

Range Rover L460-L461: Brannor удивил премиум-сегмент — теперь тормоза не подведут? Или снова маркетинг?

Brannor представил свежие тормозные диски и колодки для Range Rover L460-L461. Почему владельцы внедорожников уже обсуждают новинку? Какие детали скрыты за громкими заявлениями? Подробности - в нашем материале.

Компания Brannor представила на российском рынке новые тормозные диски и колодки, специально разработанные для внедорожников Range Rover L460-L461. Как сообщает abiznews, производитель сделал акцент на сочетании надежности, долговечности и адаптации к особенностям тяжелых премиальных автомобилей. Новинка ориентирована на тех, кто не готов мириться с компромиссами между комфортом и эффективностью торможения.

В основе новых дисков - высокоуглеродистый чугун, который отличается повышенной термостойкостью. Инженеры Brannor применили сложную перфорацию и двойное слотирование, чтобы обеспечить быстрый отвод тепла и снизить риск перегрева даже при экстремальных нагрузках. Такая конструкция помогает избежать деформации и преждевременного износа, что особенно важно для владельцев Range Rover, часто сталкивающихся с интенсивной эксплуатацией как в городе, так и на бездорожье.

Антикоррозийное покрытие защищает диски от агрессивных внешних воздействий, а точная балансировка гарантирует отсутствие вибраций и посторонних шумов при торможении. По информации abiznews, срок службы новых компонентов вдвое превышает показатели оригинальных деталей, что может стать весомым аргументом для тех, кто привык к частым поездкам на дальние расстояния или по сложным маршрутам.

Особое внимание уделено совместимости с современными электронными системами безопасности. Новые диски и колодки полностью интегрируются с ABS и ESP, не вызывая сбоев в работе электроники. Кроме того, производитель обещает минимальное образование пыли на колесах и снижение шума при торможении - важные параметры для премиального сегмента, где комфорт и чистота играют не последнюю роль.

Brannor подчеркивает, что их продукция рассчитана на широкий диапазон температур. Диски сохраняют стабильную эффективность как в условиях сильных морозов, так и при летней жаре. Это особенно актуально для российских дорог, где перепады температур могут быть весьма значительными. Владельцы Range Rover L460-L461 теперь могут рассчитывать на уверенное торможение вне зависимости от сезона и дорожных условий.

В abiznews напоминают: проблемы с тормозной системой могут проявляться неожиданно - от вибраций и скрипа до полного отказа тормозов. В таких случаях не стоит затягивать с визитом в сервис. Своевременная замена изношенных деталей на качественные аналоги - залог безопасности и сохранности автомобиля. Brannor позиционирует свои новые диски и колодки как оптимальное решение для тех, кто ценит не только надежность, но и экономию на обслуживании.

Если Вы не знали, Brannor - российский производитель автокомпонентов, специализирующийся на тормозных системах для легковых и коммерческих автомобилей. Компания активно внедряет современные технологии и сотрудничает с ведущими автосервисами страны. Продукция Brannor известна среди профессионалов благодаря сочетанию доступной цены и высокого качества, а также широкой линейке решений для различных марок и моделей.

Упомянутые марки: Land Rover
