Как купить Geely Monjaro б/у и не попасть на 300 000 рублей: чек-лист проверки

10 марта 2026, 17:15
Брать или не брать Geely Monjaro на вторичке? Главные подводные камни
Хотите купить Geely Monjaro с пробегом, но боитесь попасть на дорогой ремонт? Журналисты изучили отзывы владельцев и выяснили, какие «сюрпризы» может преподнести этот кроссовер — и как их избежать. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чтобы не потратить лишние 300 000 рублей.
Китайский кроссовер Geely Monjaro уже пару лет активно ездит по российским дорогам и прочно закрепился в зоне внимания автолюбителей, ищущих комфортный автомобиль за разумные деньги. Редакция «Южного автомобиля» изучила отзывы владельцев и выяснила, на что обратить внимание при покупке этой модели на вторичном рынке.
Владельцы отмечают несколько характерных «болячек». Зимой могут замерзать задние двери — дилеры решают проблему заменой тросиков и установкой защитных экранов. Рейлинги на крыше нередко расшатываются на ветру, но производитель бесплатно меняет крепёж. Возможны сбои в работе нитей накаливания лобового стекла с подогревом — зачастую требуется полная замена стекла, однако по гарантии это делают без дополнительных затрат. Нижний хром быстро мутнеет из‑за реагентов (верхний держится дольше), но завод предоставляет бесплатную замену дефектных деталей.
При этом неожиданно хорошо показала себя белая кожа в салоне: даже после двух лет активной эксплуатации водительское кресло сохраняет форму, а подлокотники лишь слегка потемнели. Ключевой момент — регулярная чистка с использованием кондиционера для авто. При таком уходе отделка остаётся презентабельной.
С точки зрения механики у Monjaro немало плюсов. Тормоза уверенно выдерживают 40 000 км пробега без нареканий, двигатель и коробка передач работают стабильно и без сбоев, а антикоррозийная защита впечатляет — кузов сохраняет металл даже после суровых зим. Есть нюансы по подвеске: иногда требуют внимания пыльники ШРУСов и стойки стабилизатора, однако завод устраняет такие неполадки по гарантии.
В целом Geely Monjaro можно смело рассматривать к покупке на вторичном рынке — при условии прозрачной истории обслуживания. Большинство «детских болезней» дилер устраняет бесплатно по гарантии, что существенно снижает риски. Но если речь идёт о «сером» авто без подтверждённого сервиса, расходы на ремонт могут превысить 300 000 рублей.
Перед покупкой стоит проверить работу обогрева лобового стекла, осмотреть хромированные элементы на предмет помутнения и убедиться в надёжности крепления рейлингов на крыше. При грамотном подходе Monjaro остаётся выгодным вариантом в своём сегменте — сочетание комфорта, надёжности и адекватной цены делает его привлекательным выбором для многих автолюбителей.
Похожие материалы Джили
-
10.03.2026, 08:06
Geely Monjaro в новой версии Changfeng Edition: старт продаж по цене от 1,4 млн рублей
Geely удивила автолюбителей: на рынок Китая вышла новая версия кроссовера Monjaro по цене от 1,4 млн рублей. Модель стала доступнее за счет сокращения опций и изменений в технической части. Почему это важно для россиян и какие детали скрыты в комплектации - разбираемся в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 08:22
Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия
На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:01
Российские цены на новые авто: почему разница с Китаем достигает миллионов рублей
В 2026 году разница в стоимости новых автомобилей между Россией и Китаем стала особенно заметной. На итоговую цену влияют не только производственные издержки, но и целый ряд обязательных платежей. Разбираемся, что именно формирует стоимость машин на российском рынке.Читать далее
-
24.02.2026, 07:15
Geely Monjaro и Chery Tiggo 9: сравнение флагманских кроссоверов для России
Два китайских кроссовера - Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 - стали предметом жарких споров среди экспертов и покупателей. Оба претендуют на звание лучшего семейного автомобиля, но различаются по характеру и возможностям. Почему их сравнение стало актуальным именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
06.02.2026, 11:25
Geely Monjaro после года и 31 000 км: реальный опыт, проблемы и неожиданные плюсы
Geely Monjaro за год и 31 000 км показал себя с разных сторон. Владелец делится личными наблюдениями о надежности, расходе, поведении зимой и особенностях эксплуатации в российских условиях. Почему этот опыт важен - в материале.Читать далее
