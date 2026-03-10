Как купить Geely Monjaro б/у и не попасть на 300 000 рублей: чек-лист проверки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

10 марта 2026, 17:15

Брать или не брать Geely Monjaro на вторичке? Главные подводные камни

Хотите купить Geely Monjaro с пробегом, но боитесь попасть на дорогой ремонт? Журналисты изучили отзывы владельцев и выяснили, какие «сюрпризы» может преподнести этот кроссовер — и как их избежать. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чтобы не потратить лишние 300 000 рублей.

Китайский кроссовер Geely Monjaro уже пару лет активно ездит по российским дорогам и прочно закрепился в зоне внимания автолюбителей, ищущих комфортный автомобиль за разумные деньги. Редакция «Южного автомобиля» изучила отзывы владельцев и выяснила, на что обратить внимание при покупке этой модели на вторичном рынке.

Владельцы отмечают несколько характерных «болячек». Зимой могут замерзать задние двери — дилеры решают проблему заменой тросиков и установкой защитных экранов. Рейлинги на крыше нередко расшатываются на ветру, но производитель бесплатно меняет крепёж. Возможны сбои в работе нитей накаливания лобового стекла с подогревом — зачастую требуется полная замена стекла, однако по гарантии это делают без дополнительных затрат. Нижний хром быстро мутнеет из‑за реагентов (верхний держится дольше), но завод предоставляет бесплатную замену дефектных деталей.

При этом неожиданно хорошо показала себя белая кожа в салоне: даже после двух лет активной эксплуатации водительское кресло сохраняет форму, а подлокотники лишь слегка потемнели. Ключевой момент — регулярная чистка с использованием кондиционера для авто. При таком уходе отделка остаётся презентабельной.

С точки зрения механики у Monjaro немало плюсов. Тормоза уверенно выдерживают 40 000 км пробега без нареканий, двигатель и коробка передач работают стабильно и без сбоев, а антикоррозийная защита впечатляет — кузов сохраняет металл даже после суровых зим. Есть нюансы по подвеске: иногда требуют внимания пыльники ШРУСов и стойки стабилизатора, однако завод устраняет такие неполадки по гарантии.

В целом Geely Monjaro можно смело рассматривать к покупке на вторичном рынке — при условии прозрачной истории обслуживания. Большинство «детских болезней» дилер устраняет бесплатно по гарантии, что существенно снижает риски. Но если речь идёт о «сером» авто без подтверждённого сервиса, расходы на ремонт могут превысить 300 000 рублей.

Перед покупкой стоит проверить работу обогрева лобового стекла, осмотреть хромированные элементы на предмет помутнения и убедиться в надёжности крепления рейлингов на крыше. При грамотном подходе Monjaro остаётся выгодным вариантом в своём сегменте — сочетание комфорта, надёжности и адекватной цены делает его привлекательным выбором для многих автолюбителей.

