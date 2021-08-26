Бразильская Creta оказалась быстрее российской (и дороже)
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Бразильским покупателям предложат исключительно версии с передним приводом и 6-диапазонным «автоматом». На смену 1,6-литровому «атмосфернику» придет 1,0-литровый турбомотор мощностью120 сил (172 Нм). Компанию составляет 2,0-литровый атмосферный агрегат, развивающий 157 л.с. на бензине и 167 л.с. на популярном в стране этаноле. В итоге, бразильская «Крета» разгоняется с места до «сотни» существенно быстрее российской – 9,3 против 10,2 секунды.
Стоит Hyundai Creta второго поколения от 20 до 28 тысяч долларов или порядка 1,5 – 2,1 млн рублей. В России за версию с передним приводом и «автоматом» просят от 1,3 до 1,6 млн рублей.
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