Какие детали тормозной системы появились у Brembo в 2026 году и в чем их особенность

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 07:38

Brembo расширил ассортимент: 87 новых позиций для легковых и коммерческих авто

Brembo расширил ассортимент: 87 новых позиций для легковых и коммерческих авто

Какие детали тормозной системы появились у Brembo в 2026 году и в чем их особенность

Brembo расширил ассортимент: 87 новых позиций для легковых и коммерческих авто

Компания Brembo представила сразу 87 новых позиций для тормозных систем, охватив легковые, коммерческие и электромобили. Какие решения появились в линейках Prime, Beyond, Xtra и Essential, и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.

Компания Brembo представила сразу 87 новых позиций для тормозных систем, охватив легковые, коммерческие и электромобили. Какие решения появились в линейках Prime, Beyond, Xtra и Essential, и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.

Для российских автомобилистов новость о расширении ассортимента Brembo - не просто очередное обновление каталога. В условиях, когда рынок послепродажного обслуживания становится все более конкурентным, появление 87 новых позиций в линейке одного из мировых лидеров тормозных систем может существенно повлиять на доступность качественных запчастей и повысить безопасность на дорогах.

В начале февраля 2026 года Brembo официально сообщил о выпуске новых артикулов для легковых и коммерческих автомобилей. Как отмечает пресс-служба компании, речь идет о деталях, которые востребованы не только среди владельцев популярных европейских моделей, но и среди тех, кто эксплуатирует коммерческий транспорт, а также электромобили и гибриды.

В линейке Prime появились девять новых артикулов тормозных дисков, предназначенных для легковых автомобилей, которые пользуются спросом в Европе. Кроме того, добавлен специальный «грузовой» диск для Mitsubishi Fuso Canter VII - решение, которое наверняка оценят владельцы коммерческих машин. Также в этой серии теперь доступны 13 новых артикулов тормозных колодок, что расширяет возможности выбора для сервисных центров и частных мастеров.

Линейка Beyond, ориентированная на электромобили и гибриды, пополнилась четырьмя наборами EV Kit - это комплекты, включающие тормозные диски и колодки, специально разработанные для новых типов транспорта. Девять новых артикулов колодок серии EV pads также рассчитаны на современные электрокары, что особенно актуально на фоне роста их популярности в России и Европе.

Серия Xtra, известная своими решениями для динамичного стиля вождения, теперь включает семь новых артикулов тормозных дисков и две новые позиции колодок. Это предложение для тех, кто ценит не только надежность, но и спортивный характер автомобиля.

В Essential добавлены 33 артикула колодок для барабанных тормозов, три комплекта барабанных тормозов, три новых главных тормозных цилиндра, два цилиндра сцепления и один ремкомплект. Такой шаг позволяет закрыть потребности владельцев более старых или бюджетных моделей, где барабанные механизмы все еще широко используются.

Появление столь масштабного обновления ассортимента Brembo - это не только ответ на растущий спрос, но и попытка удержать лидерство на рынке, где конкуренция с каждым годом становится все жестче. Для российских сервисов и магазинов автозапчастей это означает расширение выбора и возможность предложить клиентам современные решения, соответствующие последним требованиям безопасности и эффективности.

В контексте последних тенденций стоит отметить, что производители все чаще делают ставку на комплексные решения для электромобилей и гибридов. Новые EV Kit и EV pads от Brembo - яркий пример того, как рынок реагирует на изменения в структуре автопарка. Это особенно важно для тех, кто уже пересел на электрокар или планирует сделать это в ближайшем будущем.

В прошлом на рынке запчастей для тормозных систем уже происходили заметные обновления. Например, недавно компания MARSHALL расширила свой каталог, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков и автобусов. В материале на 110KM.ru подробно разбирались, какие модели получили обновления и почему эти новинки оказались своевременными для отечественного рынка. Такой подход к развитию ассортимента позволяет автолюбителям и профессионалам выбирать наиболее подходящие решения для своих транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Brembo, новые детали уже доступны для заказа и поставок. Это значит, что владельцы автомобилей смогут быстрее находить нужные компоненты, а сервисные центры - оперативно реагировать на запросы клиентов. В условиях, когда скорость обслуживания и качество запчастей становятся определяющими факторами для выбора поставщика, подобные обновления играют ключевую роль.

В ближайшее время можно ожидать, что и другие производители последуют примеру Brembo, расширяя свои линейки и предлагая новые решения для самых разных типов транспорта. Для российского рынка это открывает дополнительные возможности для модернизации автопарка и повышения уровня безопасности на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Калуга Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться