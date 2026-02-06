Какие детали тормозной системы появились у Brembo в 2026 году и в чем их особенность

6 февраля 2026, 07:38
Brembo расширил ассортимент: 87 новых позиций для легковых и коммерческих авто
Компания Brembo представила сразу 87 новых позиций для тормозных систем, охватив легковые, коммерческие и электромобили. Какие решения появились в линейках Prime, Beyond, Xtra и Essential, и что это значит для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.
Для российских автомобилистов новость о расширении ассортимента Brembo - не просто очередное обновление каталога. В условиях, когда рынок послепродажного обслуживания становится все более конкурентным, появление 87 новых позиций в линейке одного из мировых лидеров тормозных систем может существенно повлиять на доступность качественных запчастей и повысить безопасность на дорогах.
В начале февраля 2026 года Brembo официально сообщил о выпуске новых артикулов для легковых и коммерческих автомобилей. Как отмечает пресс-служба компании, речь идет о деталях, которые востребованы не только среди владельцев популярных европейских моделей, но и среди тех, кто эксплуатирует коммерческий транспорт, а также электромобили и гибриды.
В линейке Prime появились девять новых артикулов тормозных дисков, предназначенных для легковых автомобилей, которые пользуются спросом в Европе. Кроме того, добавлен специальный «грузовой» диск для Mitsubishi Fuso Canter VII - решение, которое наверняка оценят владельцы коммерческих машин. Также в этой серии теперь доступны 13 новых артикулов тормозных колодок, что расширяет возможности выбора для сервисных центров и частных мастеров.
Линейка Beyond, ориентированная на электромобили и гибриды, пополнилась четырьмя наборами EV Kit - это комплекты, включающие тормозные диски и колодки, специально разработанные для новых типов транспорта. Девять новых артикулов колодок серии EV pads также рассчитаны на современные электрокары, что особенно актуально на фоне роста их популярности в России и Европе.
Серия Xtra, известная своими решениями для динамичного стиля вождения, теперь включает семь новых артикулов тормозных дисков и две новые позиции колодок. Это предложение для тех, кто ценит не только надежность, но и спортивный характер автомобиля.
В Essential добавлены 33 артикула колодок для барабанных тормозов, три комплекта барабанных тормозов, три новых главных тормозных цилиндра, два цилиндра сцепления и один ремкомплект. Такой шаг позволяет закрыть потребности владельцев более старых или бюджетных моделей, где барабанные механизмы все еще широко используются.
Появление столь масштабного обновления ассортимента Brembo - это не только ответ на растущий спрос, но и попытка удержать лидерство на рынке, где конкуренция с каждым годом становится все жестче. Для российских сервисов и магазинов автозапчастей это означает расширение выбора и возможность предложить клиентам современные решения, соответствующие последним требованиям безопасности и эффективности.
В контексте последних тенденций стоит отметить, что производители все чаще делают ставку на комплексные решения для электромобилей и гибридов. Новые EV Kit и EV pads от Brembo - яркий пример того, как рынок реагирует на изменения в структуре автопарка. Это особенно важно для тех, кто уже пересел на электрокар или планирует сделать это в ближайшем будущем.
В прошлом на рынке запчастей для тормозных систем уже происходили заметные обновления. Например, недавно компания MARSHALL расширила свой каталог, добавив новые тормозные камеры и энергоаккумуляторы для российских грузовиков и автобусов. В материале на 110KM.ru подробно разбирались, какие модели получили обновления и почему эти новинки оказались своевременными для отечественного рынка. Такой подход к развитию ассортимента позволяет автолюбителям и профессионалам выбирать наиболее подходящие решения для своих транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба Brembo, новые детали уже доступны для заказа и поставок. Это значит, что владельцы автомобилей смогут быстрее находить нужные компоненты, а сервисные центры - оперативно реагировать на запросы клиентов. В условиях, когда скорость обслуживания и качество запчастей становятся определяющими факторами для выбора поставщика, подобные обновления играют ключевую роль.
В ближайшее время можно ожидать, что и другие производители последуют примеру Brembo, расширяя свои линейки и предлагая новые решения для самых разных типов транспорта. Для российского рынка это открывает дополнительные возможности для модернизации автопарка и повышения уровня безопасности на дорогах.
