15 января 2018, 09:47

Бренд Nissan обосновался в России на 7 месте

Благодаря удачной коммерческой деятельности в последнем квартале, Nissan смог закончить 2017 год с 8-процентным ростом относительно 2016-го. С января по декабрь бренд реализовал в России 76 000 автомобилей и с таким результатом обосновался на 7 месте среди всех автопроизводителей.
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Наибольшим спросом на отечественном рынке пользовались X-Trail (20 626 ед., +15% к прошлому году), Qashqai (20 223 ед., +8%); Almera (15 780ед., +6%). Первые две модели вошли в ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей на российском рынке.

Вследствие стабилизации экономической ситуации в стране и курса рубля минувшим летом возобновились российские продажи Juke (за 7 месяцев реализован 1921 кроссовер) и увеличен объем производства сборочного завода в Санкт-Петербурге. Для этого в октябре была введена 2-я смена, и на заводе появилось 457 новых рабочих мест.

За год на заводе было собрано 45 827 Qashqai, X-Trail и Murano, что на 26% превысило прошлогодний результат.

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Бренд Nissan обосновался в России на 7 месте
Наибольшим спросом на отечественном рынке пользовались X-Trail (20 626 ед., +15% к прошлому году), Qashqai (20 223 ед., +8%); Almera (15 780ед., +6%). Первые две модели вошли в ТОП-25 наиболее продаваемых автомобилей на российском рынке.Вследствие стабилизации экономической ситуации в стране и курса рубля минувшим летом возобновились российские продажи Juke (за 7 месяцев реализован 1921 кроссовер) и увеличен объем производства сборочного завода в Санкт-Петербурге. Для этого в октябре была введена 2-я смена, и на заводе появилось 457 новых рабочих мест. За год на заводе было собрано 45 827 Qashqai, X-Trail и Murano, что на 26% превысило прошлогодний результат.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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