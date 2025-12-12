Тормоза для «рабочих лошадок» стали доступнее: что нового предложил Tyren водителям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 08:43

Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто

На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.

Компания Tyren, специализирующаяся на производстве автомобильных компонентов, объявила о расширении своего ассортимента. Нововведения коснулись одной из самых важных систем автомобиля - тормозной. Основной акцент сделан на сегмент коммерческого транспорта, где надежность и своевременное обслуживание играют ключевую роль в бизнесе.

В каталоге производителя появилось сразу семь новых артикулов, которые уже начали поступать на склады официальных дистрибьюторов по всей России. Это значит, что владельцы популярных «рабочих лошадок» получили еще одну опцию при выборе запчастей для планового ремонта или технического обслуживания.

Наибольшее внимание уделили популярному в России фургону Ford Transit. Для этой модели теперь доступны передние тормозные диски под артикулом TYR1012901 и задние с номером TYR1012821. Кроме того, для «Транзита» предложены и новые барабанные тормозные колодки, которые можно найти по коду TYR1411661. Таким образом, компания закрыла потребности по основным расходникам тормозной системы для этой модели.

Не остались без внимания и другие распространенные коммерческие автомобили европейских марок. Как сообщает издание «Движок», для владельцев Fiat Ducato и его технологического близнеца Peugeot Boxer предназначены барабанные колодки TYR1410331. Для более компактных фургонов, таких как Renault Kangoo и Nissan Kubistar, разработаны колодки с артикулом TYR1413551. Замыкает список новинок позиция TYR1413871, которая подходит для моделей Skoda Roomster и Volkswagen Caddy второго поколения.

Представители бренда особо подчеркивают, что вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества. Детали сертифицированы в соответствии с требованиями международных отраслевых стандартов IATF 16949 и ISO 9001. Для конечного потребителя это означает уверенность в надежности компонентов. Дополнительным подтверждением служит внушительный гарантийный срок - компания предоставляет пятилетнюю гарантию на свои запчасти, что является весомым аргументом на высококонкурентном рынке автокомпонентов.

Упомянутые марки: Ford, Fiat, Peugeot, Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen
