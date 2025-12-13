Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
16+

Автор: Дарья Климова

13 декабря 2025, 13:04

Новые масла WOG уже в продаже: что нужно знать автовладельцам о линейке Ultra Protect

На рынке появились новые моторные масла. Бренд WOG представил премиальную линейку. Она создана для легковых автомобилей. Компания планирует расширять свой ассортимент. Скоро появятся продукты для мотоциклов.

Российский рынок автомобильных смазочных материалов пополнился новым игроком в премиальном сегменте. Известный бренд WOG объявил о запуске собственной линейки высококачественных моторных масел, предназначенных для современных легковых автомобилей. Этот шаг знаменует стремление компании занять свою нишу среди производителей, предлагающих продукцию с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

На старте продаж потребителям доступны две основные серии продуктов. Первая, WOG Ultra Protect, ориентирована на обеспечение максимальной защиты двигателя в самых разных условиях эксплуатации. Вторая серия, WOG Urban HT PAO SP, судя по названию, создана на основе полиальфаолефинов (ПАО), что говорит о ее полностью синтетической природе и способности выдерживать высокие нагрузки, характерные для городского режима движения с частыми остановками и резкими ускорениями.

Выбор качественного моторного масла сегодня - это не просто рутинная процедура, а залог долгой и беспроблемной работы силового агрегата. Современные двигатели, оснащенные турбонаддувом и системами прямого впрыска, становятся все более требовательными к качеству смазки. Использование продуктов, не соответствующих допускам автопроизводителя, может привести к преждевременному износу деталей и дорогостоящему ремонту.

Как сообщает издание «Движок», в компании не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайших планах WOG - значительное расширение ассортимента. Особое внимание будет уделено владельцам двухколесной техники. Ожидается появление специализированных масел для четырехтактных двигателей мотоциклов. Представители бренда отмечают, что эти продукты будут соответствовать строгим международным стандартам, таким как API SN PLUS и JASO MA2. Это гарантирует не только надежную защиту мотора, но и корректную работу сцепления в масляной ванне, что критически важно для большинства мотоциклов.

Таким образом, выход WOG на рынок премиальных масел может усилить конкуренцию и предоставить автовладельцам более широкий выбор качественных смазочных материалов. Появление новых продуктов, разработанных с учетом требований современных двигателей, является позитивным сигналом для всего рынка автокомпонентов.

