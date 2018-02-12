12 февраля 2018, 00:01

Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода

Торжественное открытие первого в России и СНГ завода компании Bridgestone состоялось не сегодня и даже не вчера, а почти год назад, в мае 2017-го. Но только в эти дни стала возможной первая для федеральных журналистов экскурсия на шинное предприятие в Ульяновске.
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  Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
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Самый успешный на сегодня производитель автомобильных шин, застолбивший за собой 15-процентную долю мирового рынка, выбрал 73-й регион не абы как, банально ткнув пальцем на карту России. Это, по словам  Джеффри Гловера, генерального директора «Бриджстоун СНГ», был осознанный выбор.

Джеффри Гловер, генеральный директор «Бриджстоун СНГ» « Ульяновск располагает стратегическим расположением. Это удобная во всех отношениях логистическая точка с возможностью доставки продукции автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Также город обладает высоким интеллектуально-инженерным потенциалом, стремящимся, что очень важно, к постоянному развитию. Наконец, здесь мы нашли необходимую поддержку со стороны областного Правительства. С точки зрения расходов, содержание и эксплуатация завода в регионе представляются нам выгодным занятием »
Джеффри Гловер, генеральный директор «Бриджстоун СНГ»

Компания Bridgestone была учреждена 1 марта 1931 года в японском городе Курумэ. Отцом-основателем считается Седзиро Исибаси, который до этого занимался изготовлением обуви. На сегодняшний день Bridgestone присутствует на 155 рынках. В ее штате более 143 000 сотрудников по всему миру. Шины выпускаются на 171 заводах в 26 регионах планеты. В распоряжении компании 10 полигонов и 6 технических центров. В структуре компании шинный бизнес занимает 83%. Другие виды деятельности - изготовление велосипедов, автосидений, спорттоваров, а также производство конвейерных лент.
Инвестиции в строительство завода составили 350 млн долларов. Проект реализован при непосредственном участии Mitsubishi Corporation, которая, как известно, собирает свои внедорожники на другом российском заводе, в Калуге, и включен в Стратегию развития химической и нефтехимической промышленности РФ, утвержденную совместным приказом Минпромторга и Минэнерго.

Для бизнеса Bridgestone местные власти выделили 81 га земли в промышленной зоне «Заволжье». Освоение территории и возведение производственных цехов продолжалась с 1 апреля 2014-го по 12 декабря 2016 года, когда состоялся официальный запуск коммерческого производства. К этой дате заводчане уже изготовили порядка 300 000 тестовых шин, которые, по традиции аналогичных производств, были утилизированы.

Весь минувший год и по сей день сотрудники ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» оттачивали и продолжают оттачивать мастерство под бдительным руководством японских менеджеров, которых откомандировано на берега Волги в количестве двух с небольшим десятков. Опыт азиатских коллег бесценен: ульяновцы, как губка, впитывают дух производства made in Japan, видя перед собой цель – до 12 000 автошин в сутки. Пока такие показатели заводчанам не по плечу, для этого необходимо введение II производственной очереди. Но, как говорится и Москва не сразу строилась…

 
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По словам сотрудников предприятия, ежесуточный объем выпуска составляет от 1 до 3 тыс. радиальных шин. И главный акцент на качественные показатели. Основа производства – Bridgestone (8 моделей, включая две новинки сезона - Alenza 001 и Dueler A/T 001) и Firestone (2 модели). Локализация производства уже достигла показателя 30%, при этом конвейер уже сегодня готов «штамповать» 35 типоразмеров. Если все сложится, как прогнозирует руководство предприятия, в 2018-м за ворота выкатят не менее 1 млн шин. При полной загрузке можно будет выпускать 2 млн ед. в год и даже больше.

Готовая продукция, как водится, не скапливается на складах завода, а еще «горяченькой» отправляется непосредственно к дилерам. Те, естественно, ждут поставок, ибо у российских потребителей продукция Bridgestone традиционно в топ-списках предпочтений. Достаточно сказать, что в сегменте зимних нешипованных шин марка по-прежнему вне досягаемости. Год от года усиливаются позиции в нише внедорожных шин. В рейтинге узнаваемости шинных брендов Bridgestone занимает твердое 3 место и уверенно лидирует в ТОП-10 марок по таким важным показателям, как потребительская лояльность и повторная покупка (летние модели – 81,9%, зимние – 84,1%).  

Повторимся и о мировых достижениях компании. По итогам 2017 года Bridgestone заняла 15% мирового рынка автомобильных шин. Катящиеся следом Michelin и GoodYear имеют в своем активе 13,8% и 9,2% соответственно. Если сравнить эти данные с показателями 2005-го, заметим снижение по всем трем маркам (Bridgestone – 18,2%, Michelin – 17,7%, GoodYear – 17,3%). Однако, отрыв японцев от своих главных визави увеличился. Согласно данным Bridgestone, шины марки устанавливаются на каждый третий производимый в мире BMW. В эти же шины на заводах «обувают» Aston Martin, Maserati, Ferrari, Porsche, Lexus, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi.

 
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В преддверии очередного зимнего сезона компания «Бриджстоун СНГ» анонсировала выход на российский рынок легковой ...
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Коллектив завода молодой, средний возраст в районе 30 лет. На конвейере в основном парни, девчата же занимаются преимущественно офисной работой. Всего на предприятии трудоустроено 590 местных жителей. В перспективе штат может быть увеличен до 800 человек. Даже для такого крупного города, как Ульяновск, это неплохая «социалка». Как нам поведали сотрудники завода, набор претендентов осуществляется преимущественно с «нуля». Правда, среди ныне уже трудоустроенных есть те, кто успел поработать на небезызвестном «Авиастаре». Перебежчиков с УАЗа не замечено. 

Предприятие планирует работать преимущественно на внутрироссийский рынок, при этом зарекаться от экспортных поставок никто не собирается, ибо и этот сегмент спроса может принести прибыль. По словам Джеффри Гловера, уже сегодня ведутся переговоры с коммерсантами из Белоруссии и Казахстана, и кто знает, быть может, в самой ближайшей перспективе ульяновские Bridgestone и Firestone покатятся за пределы России. Определенные перспективы могут быть связаны с началом производства грузовых шин, но пока серьезное обсуждение этого вопроса преждевременно.

И, наконец, более пристальное внимание компания намерена уделять онлайн-продажам. Оказывается, до 20% всех продаж на шинном рынке реализуется именно по этой прогрессивной схеме. Поэтому быть в тренде жизненно важно.

P.S. Редакция готовит материал про то, как работает ульяновский завод Bridgestone. Следите за нашими публикациями.  

Иван Братуха

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Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
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Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
Самый успешный на сегодня производитель автомобильных шин, застолбивший за собой 15-процентную долю мирового рынка, выбрал 73-й регион не абы как, банально ткнув пальцем на карту России. Это, по словам  Джеффри Гловера, генерального директора «Бриджстоун СНГ», был осознанный выбор. {{person_153_Ульяновск располагает стратегическим расположением. Это удобная во всех отношениях логистическая точка с возможностью доставки продукции автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Также город обладает высоким интеллектуально-инженерным потенциалом, стремящимся, что очень важно, к постоянному развитию. Наконец, здесь мы нашли необходимую поддержку со стороны областного Правительства. С точки зрения расходов, содержание и эксплуатация завода в регионе представляются нам выгодным занятием}} {{photo_text_122}} Инвестиции в строительство завода составили 350 млн долларов. Проект реализован при непосредственном участии Mitsubishi Corporation, которая, как известно, собирает свои внедорожники на другом российском заводе, в Калуге, и включен в Стратегию развития химической и нефтехимической промышленности РФ, утвержденную совместным приказом Минпромторга и Минэнерго. Для бизнеса Bridgestone местные власти выделили 81 га земли в промышленной зоне «Заволжье». Освоение территории и возведение производственных цехов продолжалась с 1 апреля 2014-го по 12 декабря 2016 года, когда состоялся официальный запуск коммерческого производства. К этой дате заводчане уже изготовили порядка 300 000 тестовых шин, которые, по традиции аналогичных производств, были утилизированы.Весь минувший год и по сей день сотрудники ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» оттачивали и продолжают оттачивать мастерство под бдительным руководством японских менеджеров, которых откомандировано на берега Волги в количестве двух с небольшим десятков. Опыт азиатских коллег бесценен: ульяновцы, как губка, впитывают дух производства made in Japan, видя перед собой цель – до 12 000 автошин в сутки. Пока такие показатели заводчанам не по плечу, для этого необходимо введение II производственной очереди. Но, как говорится и Москва не сразу строилась…{{gallery_1054}} {{material_121511}} По словам сотрудников предприятия, ежесуточный объем выпуска составляет от 1 до 3 тыс. радиальных шин. И главный акцент на качественные показатели. Основа производства – Bridgestone (8 моделей, включая две новинки сезона - Alenza 001 и Dueler A/T 001) и Firestone (2 модели). Локализация производства уже достигла показателя 30%, при этом конвейер уже сегодня готов «штамповать» 35 типоразмеров. Если все сложится, как прогнозирует руководство предприятия, в 2018-м за ворота выкатят не менее 1 млн шин. При полной загрузке можно будет выпускать 2 млн ед. в год и даже больше.Готовая продукция, как водится, не скапливается на складах завода, а еще «горяченькой» отправляется непосредственно к дилерам. Те, естественно, ждут поставок, ибо у российских потребителей продукция Bridgestone традиционно в топ-списках предпочтений. Достаточно сказать, что в сегменте зимних нешипованных шин марка по-прежнему вне досягаемости. Год от года усиливаются позиции в нише внедорожных шин. В рейтинге узнаваемости шинных брендов Bridgestone занимает твердое 3 место и уверенно лидирует в ТОП-10 марок по таким важным показателям, как потребительская лояльность и повторная покупка (летние модели – 81,9%, зимние – 84,1%).   Повторимся и о мировых достижениях компании. По итогам 2017 года Bridgestone заняла 15% мирового рынка автомобильных шин. Катящиеся следом Michelin и GoodYear имеют в своем активе 13,8% и 9,2% соответственно. Если сравнить эти данные с показателями 2005-го, заметим снижение по всем трем маркам (Bridgestone – 18,2%, Michelin – 17,7%, GoodYear – 17,3%). Однако, отрыв японцев от своих главных визави увеличился. Согласно данным Bridgestone, шины марки устанавливаются на каждый третий производимый в мире BMW. В эти же шины на заводах «обувают» Aston Martin, Maserati, Ferrari, Porsche, Lexus, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi. {{gallery_1053}} {{material_120818}} Коллектив завода молодой, средний возраст в районе 30 лет. На конвейере в основном парни, девчата же занимаются преимущественно офисной работой. Всего на предприятии трудоустроено 590 местных жителей. В перспективе штат может быть увеличен до 800 человек. Даже для такого крупного города, как Ульяновск, это неплохая «социалка». Как нам поведали сотрудники завода, набор претендентов осуществляется преимущественно с «нуля». Правда, среди ныне уже трудоустроенных есть те, кто успел поработать на небезызвестном «Авиастаре». Перебежчиков с УАЗа не замечено.  Предприятие планирует работать преимущественно на внутрироссийский рынок, при этом зарекаться от экспортных поставок никто не собирается, ибо и этот сегмент спроса может принести прибыль. По словам Джеффри Гловера, уже сегодня ведутся переговоры с коммерсантами из Белоруссии и Казахстана, и кто знает, быть может, в самой ближайшей перспективе ульяновские Bridgestone и Firestone покатятся за пределы России. Определенные перспективы могут быть связаны с началом производства грузовых шин, но пока серьезное обсуждение этого вопроса преждевременно.И, наконец, более пристальное внимание компания намерена уделять онлайн-продажам. Оказывается, до 20% всех продаж на шинном рынке реализуется именно по этой прогрессивной схеме. Поэтому быть в тренде жизненно важно.P.S. Редакция готовит материал про то, как работает ульяновский завод Bridgestone. Следите за нашими публикациями.  
2018-02-12
Автор: Иван Братуха
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