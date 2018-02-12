Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
Самый успешный на сегодня производитель автомобильных шин, застолбивший за собой 15-процентную долю мирового рынка, выбрал 73-й регион не абы как, банально ткнув пальцем на карту России. Это, по словам Джеффри Гловера, генерального директора «Бриджстоун СНГ», был осознанный выбор.
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Ульяновск располагает стратегическим расположением. Это удобная во всех отношениях логистическая точка с возможностью доставки продукции автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Также город обладает высоким интеллектуально-инженерным потенциалом, стремящимся, что очень важно, к постоянному развитию. Наконец, здесь мы нашли необходимую поддержку со стороны областного Правительства. С точки зрения расходов, содержание и эксплуатация завода в регионе представляются нам выгодным занятием
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Джеффри Гловер, генеральный директор «Бриджстоун СНГ»
Для бизнеса Bridgestone местные власти выделили 81 га земли в промышленной зоне «Заволжье». Освоение территории и возведение производственных цехов продолжалась с 1 апреля 2014-го по 12 декабря 2016 года, когда состоялся официальный запуск коммерческого производства. К этой дате заводчане уже изготовили порядка 300 000 тестовых шин, которые, по традиции аналогичных производств, были утилизированы.
Весь минувший год и по сей день сотрудники ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» оттачивали и продолжают оттачивать мастерство под бдительным руководством японских менеджеров, которых откомандировано на берега Волги в количестве двух с небольшим десятков. Опыт азиатских коллег бесценен: ульяновцы, как губка, впитывают дух производства made in Japan, видя перед собой цель – до 12 000 автошин в сутки. Пока такие показатели заводчанам не по плечу, для этого необходимо введение II производственной очереди. Но, как говорится и Москва не сразу строилась…
Готовая продукция, как водится, не скапливается на складах завода, а еще «горяченькой» отправляется непосредственно к дилерам. Те, естественно, ждут поставок, ибо у российских потребителей продукция Bridgestone традиционно в топ-списках предпочтений. Достаточно сказать, что в сегменте зимних нешипованных шин марка по-прежнему вне досягаемости. Год от года усиливаются позиции в нише внедорожных шин. В рейтинге узнаваемости шинных брендов Bridgestone занимает твердое 3 место и уверенно лидирует в ТОП-10 марок по таким важным показателям, как потребительская лояльность и повторная покупка (летние модели – 81,9%, зимние – 84,1%).
Повторимся и о мировых достижениях компании. По итогам 2017 года Bridgestone заняла 15% мирового рынка автомобильных шин. Катящиеся следом Michelin и GoodYear имеют в своем активе 13,8% и 9,2% соответственно. Если сравнить эти данные с показателями 2005-го, заметим снижение по всем трем маркам (Bridgestone – 18,2%, Michelin – 17,7%, GoodYear – 17,3%). Однако, отрыв японцев от своих главных визави увеличился. Согласно данным Bridgestone, шины марки устанавливаются на каждый третий производимый в мире BMW. В эти же шины на заводах «обувают» Aston Martin, Maserati, Ferrari, Porsche, Lexus, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi.
Предприятие планирует работать преимущественно на внутрироссийский рынок, при этом зарекаться от экспортных поставок никто не собирается, ибо и этот сегмент спроса может принести прибыль. По словам Джеффри Гловера, уже сегодня ведутся переговоры с коммерсантами из Белоруссии и Казахстана, и кто знает, быть может, в самой ближайшей перспективе ульяновские Bridgestone и Firestone покатятся за пределы России. Определенные перспективы могут быть связаны с началом производства грузовых шин, но пока серьезное обсуждение этого вопроса преждевременно.
И, наконец, более пристальное внимание компания намерена уделять онлайн-продажам. Оказывается, до 20% всех продаж на шинном рынке реализуется именно по этой прогрессивной схеме. Поэтому быть в тренде жизненно важно.
P.S. Редакция готовит материал про то, как работает ульяновский завод Bridgestone. Следите за нашими публикациями.
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