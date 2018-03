Bridgestone въезжает в лето на двух внедорожных новинках

{{material_122702}} По данным Bridgestone, бренд остается на почетном 2 месте среди всех импортных марок по летним моделям шин и лидирует среди «иностранцев» в сегменте «зимы». В колеса Bridgestone сегодня «обуты» 5% машин отечественного производства и 10% - иномарок. Это качественно соотносится с мировыми успехами компании: Каждый 8-й автомобиль на планете укомплектован с завода «Бриджстоунами». На каждом третьем BMW стоят шины той же самой марки. Последнее поколение BMW X3 использует новинку сезона – внедорожную версию Alenza 001. Этим же шинам отдали предпочтение Infiniti QX50, свежий Nissan X-Trail, а вскоре порадует себя Porsche. Такой интерес со стороны известных автогигантов не случаен – модель получилась адекватной не только по цене, но и по технико-техническим характеристикам. По сравнению с предшественницей H/P Sport, Alenza 001 демонстрирует улучшенный уровень комфорта, что для автомобилей класса SUV имеет далеко не последнее значение. При этом выросла износостойкость резины – это, в свою очередь, оказало позитивное воздействие на сцепление шины с мокрой поверхностью дороги. «Алензу» сравнивали с аналогичным продуктом Michelin и остались довольными ее пусть и небольшим, но превосходством. {{gallery_1076}} Рисунок протектора Alenza 001 получил 2 нововведения – закругленные кромки дорожек и блоков. Что это дало? Прежде всего, более плоское пятно контакта шины с дорожной поверхностью во время торможения, а также уменьшенный износ резины протектора. {{material_122506}} Фирменная технология Nano Pro-Tech, которая уже нашла применение на последних моделях Bridgestone, предстала на Alenza 001 в несколько обновленном варианте. За счет равномерного распределения молекул силики уменьшены потери энергии, тем самым поведение шины на влажной дороге стало прогнозируемее, а топливная экономичность выросла. Активно использована 3D-M форма ламели. Ее основная функция – уменьшение деформации блоков при контакте с дорогой. Отсюда хорошие характеристики торможения на влажной дороге и долгий срок службы. Рисунок протектора Alenza 001 ассиметричный. Шина будет закрывать большее количество типоразмеров, по сравнению с предшественницей: от 235/50 R18 до 285/45 R22. Всего 50 типоразмеров. Основной объем производства Alenza 001 приходится на Японию. Часть типоразмеров изготавливается в Индонезии. С течением времени некоторые размеры будут локализоваться и производиться в Ульяновске. В свою очередь шина Dueler A/T 001 подойдет тем автомобилистам, кто балансирует на грани города и бездорожья. При этом асфальтовый стиль передвижения все же превалирует. Именно под это инженеры компании «заточили» такую характеристику, как сниженный уровень шума. Если взглянем на протектор, увидим, что былой (модель Dueler A/T 697) агрессивности нет и в помине – это верный признак того, что шина стала менее внедорожной. {{gallery_1077}} У Dueler A/T 001 специальный состав резины, который позитивно влияет на уменьшение КСК и улучшает поведение на влажной дороге. Жесткость блоков доведена до оптимального параметра – это обеспечило сбалансированные характеристики на разных типах покрытия. Лучшиеми на данный момент развития технологий стали угол и форма кромок. Как результат – улучшенный отвод из пятна контакта и хорошая преграда образованию «пилообразного износа». Стенки блоков протектора разнонаклоненные, это для Bridgestone не откровение, но реально уменьшает уровень шума и сокращает тормозной путь автомобиля. Прямые канавки сочетаются с изогнутыми. Таким «миксом» удалось добиться лучшей управляемости и более цепкому прохождению грунтовых участков. Наконец, применена 3D форма плечевых грунтозацепов. Благодаря ей повышены внедорожные характеристики Dueler A/T 001 и одновременно создается слегка агрессивный образ шины. Ее производство налажено в 4 странах, включая Россию. Потребителям доступен 21 типоразмер. Диаметры: R16 - R18.Согласно данным компании, основное увеличение спроса в период 2016-2017 г.г. пришлось на размеры 245/50 R18 (+139%), 245/55 R19 (+142%) и 265/45 R21 (+134%). В первом случае потребности рынка закрывает модель Turanza T001, во втором - Ecopia EP850, в третьем – Alenza 001. У той же «Алензы» сильны позиции в других типоразмерах, как то: 225/60 R17, 235/55 R17, 285/50 R20, 235/55 R19, 265/50 R19 и пр.

2018-03-13