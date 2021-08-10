Brilliance BS4 (M2): купить можно за недорого, но очередей при этом не видно
Фото: autoweek.nl
Если бренд и известен в Европе, то это преимущественно благодаря BS6. С этим седаном формата VW Passat и Ford Mondeo марка Brilliance поехала на европейский континент в 2007 году, решив первым делом раскусить немецкий орешек. Чтобы восприниматься всерьез, требовался именитый пул партнеров. Этот набор у Brilliance был, что называется, не придерешься - партнерство с BMW, итальянский (якобы) дизайн, двигатель от Mitsubishi. Даже у Porsche были некоторые связи с BS6, если, конечно, верить самой Brilliance.
Но что-то не заладилось - попытка завоевать Европу была быстро пресечена. Оказалось, что не так-то просто было найти местных дилеров и создать хорошую сеть импортеров, при этом продукция Brilliance оказалась слишком дорогой для того, чтобы обратить на себя внимание. К тому же, результаты краш-тестов по методике EuroNCAP оказались слишком печальными, что было не редкостью для ранних «китайцев».
Интересно, что, прежде чем компания «получила отказную», она успела представить линейку своих новых моделей. Речь, в частности, идет об автомобиле, который вы видите на фотографии. Да, он чем-то смахивает на уже упомянутый нами BS6, но это не он, а его младший брат BS4 - седан С-сегмента размером с Ford Focus или Volkswagen Jetta.
Седан гольф-класса
Brilliance BS4 (или M2) дебютировал в 2007 году на Пекинском автошоу. Автомобиль поразил многих своим вызывающим дизайном и богатым оснащением. Над обликом поработали специалисты итальянского ателье Pininfarina. В том же году седан поступил в продажу на внутренний рынок Китая, однако у себя на родине был известен под именем Huachen Junjie (Zhonghua Junjie).
Автомобиль создавался с использованием заимствованных технологий BMW, в сотрудничестве с Porsche и Pininfarina. При этом агрегатной базой (ДВС, подвеска, трансмиссия) послужил Mitsubishi Galant образца 1997-2003 г.г. Несмотря на европейскую осечку, BS4 оказался вполне востребованным на внутреннем китайском рынке и в некоторых других странах, где носил названия Brilliance Splendor (Египет), Pyeonghwa Hwiparam II (Северная Корея) и др.
Длина кузова Brilliance BS4 - 4 648 мм, высота и ширина — соответственно 1 450 и 1 800 мм. Колесная база насчитывала 2 790 мм. Передняя подвеска - многорычажная схема McPherson, задняя - в виде полузависимой торсионной балки. Тормозная система – дисковая «по кругу». Моторов было три: объемом 1,6 литра (100 л.с.), 1,8 литра (136 л.с.) и 2 литра (130 л.с.). Тип трансмиссии – 5-ступенчатая «механика».
BS4 имел обширный список оборудования. Базовая комплектация включала в себя кондиционер, усилитель рулевого управления, ABS, штатную аудиосистему. В максимальном исполнении имелся климат-контроль, EBD, задние парктроники и пр.
|Brilliance M2 1.8T
|1.8 л, 170/5500 л.с
|механика 5
|0-100 - 9,0 с, 210 км/ч
|4648 x 1800 x 1450 мм
|передний
|Бензин А-95, 9,7 л на 100 км
|Все характеристики
В 2010 году Brilliance BS4 прошел фазу модернизации. Немного изменилась конфигурация головной оптики, иными стали бамперы, форма противотуманных фонарей. В интерьере появилась новая панель приборов. Комплектации стали более разнообразными. А из кузовной гаммы исчезла версия «универсал». Под капот стали устанавливать наддувный 1,8-литровый двигатель с отдачей 170 л.с. Мотор трудился вкупе с механической либо с автоматической коробкой - обе на 5 ступеней. Производство автомобиля продолжалось до 2014 года.
Считанные единицы в Европе
В Европе, по всей видимости, осталось несколько единиц Brilliance BS4. Об этом можно судить, исходя из предложений о продаже через немецкие Интернет-площадки. Для тех, кто заинтересован, сообщаются цены – они колеблются от 1 000 до 3 000 евро за экземпляры 2009 и 2010 годов выпуска с небольшим пробегом.
Тот BS4, что на фотоснимках, замечен в Нидерландах. При этом, как подчеркивают коллеги из местных автомобильных СМИ, он никогда официально не поставлялся в эту страну. Есть предположения, что местный номерной знак Brilliance получил в прошлом году, а пригнан он был из той же Германии.
У нас не больше
Портал 110km.ru промониторил российские сайты автопродаж и убедился, что предложений по данной модели едва ли больше, чем в ФРГ. Подавляющее большинство машин – 2008 года выпуска. Оно, наверное, и понятно: на отечественном рынке седан BS4, который в России был известен под индексом M2, продавался самое что не есть короткое время – с 2007 по 2009 годы.
При этом, как вы понимаете, большого круга почитателей набрать не сумел, в те годы доверия к китайскому автопрому было куда меньшее, чем сегодня. Скажем, в 2007-м удалось найти покупателей всего на 218 единиц, притом, что общее количество реализованных Brilliance составило 339 ед.
Пробег таких машин от 100 000 до 189 000 км. Практически все из представленных экземпляров оснащены 1,8-литровым 136-сильным ДВС. Техническое состояние китайских «старичков» оценить нетрудно, притом, что продавцы уверяют, что, мол, бояться нечего. А просят за свои «поднебесные ласточки» от 130 000 до 290 000 рублей.
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