Brilliance создала новую модификацию кросс-вэна SWM X3
В длину автомобиль достигает 4 615 мм, ширина составила 1 790 мм, а высота равняется 1 790 мм. Расстояние между колесными осями - 2 725 мм, а дорожный просвет равен 190 мм. Новая версия в 7-местном варианте отличается расширенными колесными арками и пластиковым обвесом.
Создатели снабдили кросс-вэн кондиционером, заводской мультимедийной установкой с 4 колонками и многофункциональным рулевым колесом. В топовом исполнении SWM X3 оснащается системой стабилизации, камерой заднего обзора, помощником при спуске и подъеме, функцией контроля давления в шинах, и аудиосистемой с 8 динамиками.
На домашнем рынке модель предложена за 59 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 523 000 рублей. Компания пока не сообщила, появится ли новинка на российском рынке.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное