17 октября 2017, 17:46

Brilliance создала новую модификацию кросс-вэна SWM X3

Китайский автопроизводитель Brilliance подготовил новое исполнение бюджетного кросс-вэна Brilliance SWM X3. В скором времени автомобиль появится на домашнем рынке. Разработкой занимались специалисты Shineray Motorcycle Company.
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Свежая модификация получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной, выдающий 155 л.с. Также моторная гамма включает 1,6-литровый «атмосферник» с мощностью 117 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между 5-скоростной «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В длину автомобиль достигает 4 615 мм, ширина составила 1 790 мм, а высота равняется 1 790 мм. Расстояние между колесными осями - 2 725 мм, а дорожный просвет равен 190 мм. Новая версия в 7-местном варианте отличается расширенными колесными арками и пластиковым обвесом.

Создатели снабдили кросс-вэн кондиционером, заводской мультимедийной установкой с 4 колонками и многофункциональным рулевым колесом. В топовом исполнении SWM X3 оснащается системой стабилизации, камерой заднего обзора, помощником при спуске и подъеме, функцией контроля давления в шинах, и аудиосистемой с 8 динамиками.

На домашнем рынке модель предложена за 59 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 523 000 рублей. Компания пока не сообщила, появится ли новинка на российском рынке.

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Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
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Илья
Отзыв о Brilliance BS6 2007 года
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
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Brilliance создала новую модификацию кросс-вэна SWM X3
{{material_121108}}Свежая модификация получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной, выдающий 155 л.с. Также моторная гамма включает 1,6-литровый «атмосферник» с мощностью 117 «лошадей». Покупатели смогут выбрать между 5-скоростной «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.В длину автомобиль достигает 4 615 мм, ширина составила 1 790 мм, а высота равняется 1 790 мм. Расстояние между колесными осями - 2 725 мм, а дорожный просвет равен 190 мм. Новая версия в 7-местном варианте отличается расширенными колесными арками и пластиковым обвесом.Создатели снабдили кросс-вэн кондиционером, заводской мультимедийной установкой с 4 колонками и многофункциональным рулевым колесом. В топовом исполнении SWM X3 оснащается системой стабилизации, камерой заднего обзора, помощником при спуске и подъеме, функцией контроля давления в шинах, и аудиосистемой с 8 динамиками.На домашнем рынке модель предложена за 59 900 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 523 000 рублей. Компания пока не сообщила, появится ли новинка на российском рынке.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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