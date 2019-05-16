16 мая 2019, 00:27
Британцы назвали автомобили Peugeot самыми надежными
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Британское подразделение маркетингового агентства J.D.Power провело исследование, целью которого было выявить бренды, выпускающие самые надежные автомобили. Рейтинг составлялся из расчета количества поломок и неисправностей на сотню машин конкретной марки в возрасте до 3 лет. Результаты оказались неожиданными.
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Как мы видим, ни один премиальный бренд в первую пятерку не пробился. Причина отчасти кроется в методике исследования. Эксперты рассматривали как серьезные поломки ключевых агрегатов, так и незначительные сбои, например, в работе Bluetooth, навигационной системы и функции распознавания голоса. И именно на последние три проблемы пришлось наибольшее количество жалоб водителей. Теперь становится ясно, почему первые места не достались премиальным брендам. Их автомобили буквально напичканы электроникой, которая время от времени склонна «глючить».
Таким образом, шестое место досталось Opel/Vauxhall (95), седьмое - Kia (101). Лучшим из «премиума» стал Mini, занявший восьмое место с результатом 103 поломки на 100 автомобилей. Девятое и десятое места поделили Volvo и Ford, у которых эксперты зафиксировали по 106 неисправностей. С другой стороны, самыми проблемными брендами были признаны: BMW (181), Fiat (173) и Audi (167).
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