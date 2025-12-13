Революция среди ДВС: Boreham Ten-K удивляет мощностью и весом – как им это удалось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 08:11

Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.

В мире, где электромобили уже стали привычным явлением, британские инженеры решили напомнить о возможностях классических бензиновых моторов. Компания Boreham Motorworks представила уникальный двигатель, который способен удивить даже самых искушенных поклонников автоспорта. Их новый агрегат, получивший название Boreham Ten-K, сочетает в себе компактность, легкость и невероятную отдачу.

Главная особенность этого мотора – отсутствие турбонаддува. При объеме всего 2,1 литра и четырех цилиндрах он развивает внушительные 324 лошадиные силы. Но еще больше поражает то, что максимальная мощность достигается на отметке 10 000 оборотов в минуту. При этом масса двигателя составляет всего 85 килограммов, что делает его одним из самых легких в своем классе.

Инженеры Boreham Motorworks вдохновлялись атмосферными моторами старой школы, которые когда-то использовались в «Формуле-1». В отличие от современных гибридных установок с множеством сложных систем, здесь ставка сделана на простоту и эффективность. Для достижения таких характеристик специалисты применили индивидуальные дроссельные заслонки, ременной привод двух распределительных валов и максимально облегченные детали внутри блока.

Особое внимание заслуживает технология производства. Для создания блока цилиндров использовалась 3D-печать с тонкими стенками, что позволило добиться минимального веса и высокой прочности конструкции. Благодаря этому мотор получился не только легким, но и очень компактным, что открывает широкие возможности для его установки в различные автомобили.

Планируется, что первым автомобилем, который получит этот двигатель, станет возрожденная версия культового Ford Escort Mk1 RS. Сейчас Boreham Ten-K проходит серию стендовых испытаний и калибровку. По словам представителей компании, уже на этом этапе мотор демонстрирует результаты, превышающие изначальные ожидания по мощности и надежности.

Появление такого двигателя может стать настоящим событием для поклонников классических спортивных автомобилей. Boreham Motorworks показывает, что даже в эпоху электрификации у бензиновых моторов есть шанс на вторую жизнь – если подойти к делу с умом и страстью к инженерии.

Упомянутые марки: Ford
