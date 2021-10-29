29 октября 2021, 15:02
Британец нашел способ не платить за топливо и зарабатывать по 5 000 фунтов стерлингов
54-летний Бретт Чемберлен заправил свой автомобиль дизельным топливом на 60 фунтов стерлингов, попытался расплатиться коллекционной монетой в 100 фунтов, но был арестован полицией. Затем он подал в суд и получил солидную компенсацию.
Дарья Климова Фото: iStock
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Фото: dailymail.co.uk
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Кстати, за топливо он так и не заплатил, поскольку согласно другому английскому закону, если продавец отказывается принимать плату, он не вправе требовать ее повторно. Журналисты Daily Mail выяснили, что это далеко не первый случай, когда Бретт Чемберлен пытается расплатиться коллекционными монетами. В 2014 году он с тем же успехом пытался заплатить за топливо пятью монетами по 20 фунтов.
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