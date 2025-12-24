История страсти к легендарному спорткару длиной в 54 года — семейная реликвия или начало новой эпохи

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 07:04

Британец передал сыну Ferrari Dino, которую хранил более полувека

Британец передал сыну Ferrari Dino, которую хранил более полувека

История страсти к легендарному спорткару длиной в 54 года — семейная реликвия или начало новой эпохи

Британец передал сыну Ferrari Dino, которую хранил более полувека

В 1968 году британец впервые увидел Ferrari Dino на гонке в Ле-Мане. Эта встреча изменила его жизнь. Спустя три года он стал владельцем мечты. Теперь, спустя 54 года, автомобиль переходит к его сыну. Семейная история, в которой спорткар стал символом преемственности.

В 1968 году британец впервые увидел Ferrari Dino на гонке в Ле-Мане. Эта встреча изменила его жизнь. Спустя три года он стал владельцем мечты. Теперь, спустя 54 года, автомобиль переходит к его сыну. Семейная история, в которой спорткар стал символом преемственности.

В мире автомобилей есть истории, которые поражают своей искренностью и глубиной. Одна из них произошла в Великобритании, где страсть к легендарному Ferrari Dino стала семейной традицией. Все началось в далеком 1968 году, когда молодой автолюбитель отправился на знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана». Именно там он впервые увидел Ferrari Dino - автомобиль, который поразил его до глубины души. В тот момент он решил, что однажды он обязательно станет обладателем такой машины.

Прошло три года, прежде чем мечта воплотилась в реальность. В начале 1970-х годов он приобрел Ferrari Dino. С тех пор автомобиль стал частью его жизни. За 54 года владения машиной он не только заботился о ней, но и превратил ее в символические семейные принципы и принципы преемственности.

Как сообщает autoevolution, владелец Ferrari Dino, Чарльз Тревельян, представитель живописи Котсуолдс, всегда относился к своему автомобилю с трепетом. Для него это была не просто машина, а воплощение мечты, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. Ferrari Dino стала свидетелем событий, путешествий и семейных праздников.

С годами автомобиль не потерял ценности. Наоборот, с каждым годом он становился все более ценным и редким экземпляром. Владелец тщательно следил за техническим состоянием, регулярно проводил техническое обслуживание и старался сохранить авто в идеальном виде. Благодаря этому Ferrari Dino сохранил свой оригинальный облик и неповторимый характер.

Наступил момент, когда Чарльз понял: пришло время передать семейную реликвию следующему поколению. Его сын с детства был очарован этим автомобилем, наблюдал за тем, как отец присматривает за ним. Теперь эта мечта стала реальностью - Феррари Дино официально перешла в руки сына, продолжая семейную традицию.

Эта история – не просто рассказ о редком автомобиле. Это пример того, как страсть к технике может объединить поколения, стать частью семейной истории и вдохновить на новые свершения. Феррари Дино, пережившая десятилетия, остается символом мечты, сохраняя тепло и воспоминания о прошлом.

Упомянутые марки: Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари

Похожие материалы Феррари

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Абакан Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться