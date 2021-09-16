Британец построил внедорожник с запасом хода 7 000 километров
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Габариты Pioneer: длина – 5 526 мм, ширина – 2 000 мм, высота – 1 974 мм. Масса составляет 1 500 кг, и еще столько же груза пикап может взять на борт. В движение внедорожник приводит гибридная силовая установка. В ее состав входят два электромотора (суммарной тягой 600 Нм), аккумулятор на основе оксида титаната лития, адаптированный к низким температурам, и трехцилиндровый 800-кубовый турбодизель (95 л.с.), который может работать на биотопливе. Между лонжеронами установлено несколько топливных баков. При среднем расходе 4,7 литра биодизеля на 100 километров пробега, дальность хода внедорожника достигает 7 000 километров при полных баках. В случае необходимости топливные баки можно частично заменить резервуарами с питьевой водой.
Внедорожные характеристики также впечатляют. Дорожный просвет достигает 800 мм. Автомобиль может заехать на 60-градусный подъем, преодолеть вертикальный барьер высотой 500 мм, удержаться на поперечном уклоне крутизной до 50 градусов, переправиться через брод глубиной до 1 400 мм. При этом Pioneer разгоняется на шоссе до 150 км/ч. Серийное производство обещают запустить в первой половине 2022 года. Цена Fering Pioneer составит от 150 тысяч фунтов стерлингов или порядка 15 млн рублей в пересчете по курсу.
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