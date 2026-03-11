Прорыв года в «зеленой» энергетике: создан аккумулятор, который не боится пожаров и способен опреснять воду

11 марта 2026, 12:17
Прорыв в энергетике: новая технология катода удваивает заряд натриевых аккумуляторов
В Университете Суррея обнаружили необычный подход к созданию натрий-ионных аккумуляторов, который позволяет почти вдвое повысить их емкость. Это открытие может изменить рынок аккумуляторов и сделать их более доступными и безопасными для массового применения.
Британские исследователи из Университета Суррея совершили прорыв в области создания натрий-ионных аккумуляторов, сумев почти вдвое увеличить их емкость. Это открытие вызвало широкую дискуссию в профессиональном сообществе, поскольку речь идет о технологиях, которые могут не только снизить стоимость батарей, но и сделать их использование значительно безопаснее. На фоне растущей критики литий-ионных аккумуляторов из-за их пожароопасности и сложностей с утилизацией, подобные разработки приобретают особую актуальность.
Секрет открытия кроется в отказе от традиционного этапа обезвоживания катода на основе натрий-ванадиевого гидрата. Ранее ученые удаляли воду из материала, полагая, что она мешает работе аккумулятора. Однако выяснилось, что присутствие воды внутри катода, наоборот, увеличивает расстояние между слоями материала, создавая больше пространства для перемещения ионов натрия. В результате катод стал отдавать гораздо больше ионов при зарядке и разрядке, что напрямую влияет на увеличение емкости батареи.
Испытания опытных образцов показали впечатляющие результаты: новая батарея выдержала более 400 циклов зарядки без заметной потери характеристик, отличалась высокой скоростью зарядки и рекордной удельной емкостью среди существующих натрий-ионных решений. Важно и то, что технология не требует дорогих или редких материалов, а ее производство не наносит серьезного вреда окружающей среде. Натрий-ионные аккумуляторы практически не склонны к перегреву и возгоранию, что особенно важно для их массового использования на транспорте, в энергетике и бытовой технике.
По сравнению с литий-ионными батареями, которые хоть и обладают более высокой плотностью энергии, но часто становятся причиной пожаров, натриевые решения выглядят куда более доступными и экологичными. Примечательно, что потенциал новой технологии выходит далеко за рамки хранения энергии. Материал NVOH также продемонстрировал отличные результаты при работе в морской воде, эффективно удаляя соли. В будущем это может привести к созданию гибридных систем, способных одновременно накапливать энергию и опреснять воду для прибрежных регионов и островных государств.
Таким образом, открытие британских учёных не только меняет представление о возможностях натрий-ионных аккумуляторов, но и открывает новые горизонты для устойчивой энергетики и водоснабжения.
