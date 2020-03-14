14 марта 2020, 00:33
Британские ученые выяснили, что автомобильные шины вреднее выхлопных газов
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Фото: drive2.ru
Британские ученые из агентства Emissions Analytics опубликовали данные исследования влияния автомобильных шин на окружающую среду. Как выяснилось, выделяемые частицы при эксплуатации резины, гораздо вреднее выхлопных газов.
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В ходе эксперимента британские ученые выяснили, что за один километр пути шины выделяют 5,8 грамма вредных элементов, что в 1289 раз больше, чем выбросы от двигателя внутреннего сгорания, соответствующего шестому классу экологичности. Выбросы от обычного современного двигателя составляют около 4,5 миллиграмма CO2 на километр.
Исследователи отдельно отметили в своем отчете, что покрышки были новыми и давление в шинах соответствовало норме. Авторы эксперимента, как пишет портал motor.ru, предложили ввести понятие «невыхлопных выбросов», которые будут распространяться в том числе и на электрокары, которые сейчас принято считать автомобилями с нулевыми выбросами.
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Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
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