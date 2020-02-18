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18 февраля 2020, 06:57

Британские водители тратят 1,5 млрд фунтов на ремонт после неудачной парковки

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Фото: inorbis.ru
В Великобритании аналитическое агентство провело исследования о том, сколько тратят автомобилисты на ремонт транспортных средств после неудачной парковки. Выяснилось, что за 2019 год 3,74 млн водителей серьезно повредили свои машины при парковке.
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40% респондентов признались, что при парковке автомобиля они врезались в соседнее транспортное средство, фонарный столб, дерево или в забор на автостоянке. При этом, 73% водителей считают, что парковка удается им не так уж и плохо. Но только 53% с уверенностью сказали, что не провалили бы экзамен по вождению, если бы их попросили припарковаться на стоянке.

Согласно исследованию, в общей сложности водители тратят порядка 1,5 млрд. фунтов на ремонт своих автомобилей, которые они повредили во время парковки. В 2019 году средний счет за ремонт сведи автовладельцев Великобритании составил 396 фунтов стерлингов (33 тыс. руб.).

Парковка вызывает также и накал страстей. 19% опрошенных водителей признались, что спорили с другим автомобилистом или свидетелем из-за разногласий по поводу парковки. А 14% временно объявляли бойкот своим половинкам из-за разногласий о том, как правильно надо парковаться. Родители же перекладывают вину на своих детей, каждый пятый говорит, что они часто отвлекают во время парковки.
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Британские водители тратят 1,5 млрд фунтов на ремонт после неудачной парковки
{{material_128820}}40% респондентов признались, что при парковке автомобиля они врезались в соседнее транспортное средство, фонарный столб, дерево или в забор на автостоянке. При этом, 73% водителей считают, что парковка удается им не так уж и плохо. Но только 53% с уверенностью сказали, что не провалили бы экзамен по вождению, если бы их попросили припарковаться на стоянке.Согласно исследованию, в общей сложности водители тратят порядка 1,5 млрд. фунтов на ремонт своих автомобилей, которые они повредили во время парковки. В 2019 году средний счет за ремонт сведи автовладельцев Великобритании составил 396 фунтов стерлингов (33 тыс. руб.).Парковка вызывает также и накал страстей. 19% опрошенных водителей признались, что спорили с другим автомобилистом или свидетелем из-за разногласий по поводу парковки. А 14% временно объявляли бойкот своим половинкам из-за разногласий о том, как правильно надо парковаться. Родители же перекладывают вину на своих детей, каждый пятый говорит, что они часто отвлекают во время парковки.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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