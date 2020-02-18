18 февраля 2020, 06:57
Британские водители тратят 1,5 млрд фунтов на ремонт после неудачной парковки
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Фото: inorbis.ru
В Великобритании аналитическое агентство провело исследования о том, сколько тратят автомобилисты на ремонт транспортных средств после неудачной парковки. Выяснилось, что за 2019 год 3,74 млн водителей серьезно повредили свои машины при парковке.
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Согласно исследованию, в общей сложности водители тратят порядка 1,5 млрд. фунтов на ремонт своих автомобилей, которые они повредили во время парковки. В 2019 году средний счет за ремонт сведи автовладельцев Великобритании составил 396 фунтов стерлингов (33 тыс. руб.).
Парковка вызывает также и накал страстей. 19% опрошенных водителей признались, что спорили с другим автомобилистом или свидетелем из-за разногласий по поводу парковки. А 14% временно объявляли бойкот своим половинкам из-за разногласий о том, как правильно надо парковаться. Родители же перекладывают вину на своих детей, каждый пятый говорит, что они часто отвлекают во время парковки.
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