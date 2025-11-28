Jaguar Land Rover остановил конвейеры: что скрывает падение производства в Великобритании?

28 ноября 2025, 08:11
Британский автопром рухнул: производство машин обвалилось до уровня 1956 года
Британский автопром рухнул: производство машин обвалилось до уровня 1956 года
В Британии зафиксирован рекордный спад выпуска авто. Причины неочевидны, но последствия ощутимы. Эксперты спорят о будущем отрасли. Подробности в нашем материале.
В октябре 2025 года автомобильная промышленность Великобритании оказалась в эпицентре серьезного кризиса. Как сообщает Dailymail, объем выпуска легковых машин в стране резко снизился, достигнув минимальных значений за последние семь десятилетий. Причиной столь драматичного падения стала масштабная кибератака, парализовавшая работу крупнейшего автопроизводителя страны — Jaguar Land Rover.
В результате инцидента, который произошел в конце августа, заводы компании были вынуждены приостановить производство на пять недель. За это время с конвейеров не сошла ни одна машина, а поставщики комплектующих оказались в подвешенном состоянии, опасаясь банкротства из-за отсутствия заказов. Только в начале октября JLR удалось частично восстановить работу, однако последствия простоя оказались ощутимыми для всей отрасли.
По данным Общества автопроизводителей и дилеров (SMMT), в октябре с британских заводов сошло чуть более 59 тысяч автомобилей — это на 23,8% меньше, чем годом ранее. Такой низкий показатель не фиксировался с 1956 года. Особенно сильно пострадал экспорт: поставки за рубеж сократились на 27,1%, а внутренний рынок потерял 10,6% объема. При этом почти половина выпущенных машин оказалась электрифицированной — речь идет о гибридах, электрокарах и моделях с подключаемым модулем.
Ситуация усугубилась на фоне обсуждения новых налоговых инициатив правительства. Введение платы за каждый километр для владельцев электромобилей вызвало волну критики среди представителей отрасли. По мнению экспертов, подобные меры способны подорвать спрос на экологичные автомобили и снизить инвестиционную привлекательность британского автопрома. В SMMT считают, что сейчас не время для подобных экспериментов, ведь отрасль только начинает восстанавливаться после шока.
Пауза в работе Jaguar Land Rover затронула не только саму компанию, но и сотни мелких предприятий, поставляющих детали и узлы. Многие из них оказались на грани выживания, ведь ежедневный выпуск JLR обычно превышает тысячу машин. Остановка производства на несколько недель привела к цепной реакции по всей цепочке поставок, поставив под угрозу рабочие места и стабильность сектора.
Несмотря на мрачные цифры, в отрасли сохраняют осторожный оптимизм. Власти признают стратегическую важность автопрома для экономики страны и обещают поддерживать производителей. Однако эксперты предупреждают: без взвешенной налоговой политики и мер по снижению издержек восстановление может затянуться. В ближайшие месяцы станет ясно, удастся ли британским автозаводам вернуть утраченные позиции и восстановить доверие инвесторов.
Похожие материалы Ягуар, Ленд Ровер
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:06
Внучка продает семейный Cadillac 1961 года, но есть одна непростая деталь
Кабриолет Cadillac Series 62 1961 года всю жизнь провел в одной семье. Машина сменила только два гаража за 64 года. Теперь внучка первых владельцев решила расстаться с раритетом. Почему она не справилась с уходом за легендой – подробности в материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:51
В Китае построят два завода по выпуску твердотельных аккумуляторов для электромобилей
В Китае стартуют масштабные проекты по выпуску твердотельных аккумуляторов. В провинции Цзянси появятся два завода, которые к 2027 году обеспечат 3 ГВт·ч емкости для электромобилей. Это может изменить рынок и ускорить внедрение новых технологий. Подробности о планах и перспективах — в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:38
Редчайший Ferrari 308 GTB Vetroresina найден спустя 30 лет простоя в гараже
В мире коллекционных Ferrari есть особая легенда. Это 308 GTB Vetroresina, кузов которого выполнен из стеклопластика. Недавно один из таких автомобилей был обнаружен спустя десятилетия забвения. Что скрывает эта находка и почему она так ценится среди знатоков? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:06
Rogue Meridian на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 стал домом на колесах без компромиссов
Rogue Meridian – не просто кемпер, а полноценный дом на колесах. Его создатели объединили комфорт, стиль и функциональность. Внутри – продуманный интерьер и современные технологии. Узнайте, чем этот автомобиль отличается от других.Читать далее
-
30.11.2025, 11:58
BMW готовится снять с производства электрокроссовер iX1 ради новой платформы Neue Klasse
BMW планирует завершить выпуск iX1 уже через четыре года. Причина – переход на новую платформу Neue Klasse. Модель оказалась в центре внимания из-за свежих цифровых рендеров. Что ждет поклонников бренда и какие перемены грядут – читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 11:40
Forest River отказывается от кемперов NoBo 10 Series в 2026 году – конец эпохи
Forest River готовит перемены в линейке NoBo. В 2026 году исчезнет популярная серия 10. Поклонники гадают, что будет дальше. Новые модели или конец культовой эпохи? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 10:58
Honda NX650 Scrambler: кастом от RHCC сохранил характер Dominator и стал ярче
Red Hot Chili Customs создали эффектный кастом на базе Honda NX650. Мотоцикл сохранил дух Dominator, но получил свежий стиль. В проекте использованы оригинальные решения и детали. Узнайте, чем удивил этот Scrambler. Вдохновляющий пример для поклонников кастомайзинга.Читать далее
-
30.11.2025, 10:42
K-Speed создали мотоцикл Triumph Thruxton Shadow Racer с мрачным, но манящим обликом
K-Speed снова удивляет своим уникальным подходом к кастомайзу. Новый проект на базе Triumph Thruxton 2008 года поражает сочетанием агрессии и элегантности. Мотоцикл выглядит мрачно, но при этом невероятно привлекательно. Вдохновляющий пример мастерства тайских специалистов.Читать далее
Похожие материалы Ягуар, Ленд Ровер
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:06
Внучка продает семейный Cadillac 1961 года, но есть одна непростая деталь
Кабриолет Cadillac Series 62 1961 года всю жизнь провел в одной семье. Машина сменила только два гаража за 64 года. Теперь внучка первых владельцев решила расстаться с раритетом. Почему она не справилась с уходом за легендой – подробности в материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:51
В Китае построят два завода по выпуску твердотельных аккумуляторов для электромобилей
В Китае стартуют масштабные проекты по выпуску твердотельных аккумуляторов. В провинции Цзянси появятся два завода, которые к 2027 году обеспечат 3 ГВт·ч емкости для электромобилей. Это может изменить рынок и ускорить внедрение новых технологий. Подробности о планах и перспективах — в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:38
Редчайший Ferrari 308 GTB Vetroresina найден спустя 30 лет простоя в гараже
В мире коллекционных Ferrari есть особая легенда. Это 308 GTB Vetroresina, кузов которого выполнен из стеклопластика. Недавно один из таких автомобилей был обнаружен спустя десятилетия забвения. Что скрывает эта находка и почему она так ценится среди знатоков? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:06
Rogue Meridian на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 стал домом на колесах без компромиссов
Rogue Meridian – не просто кемпер, а полноценный дом на колесах. Его создатели объединили комфорт, стиль и функциональность. Внутри – продуманный интерьер и современные технологии. Узнайте, чем этот автомобиль отличается от других.Читать далее
-
30.11.2025, 11:58
BMW готовится снять с производства электрокроссовер iX1 ради новой платформы Neue Klasse
BMW планирует завершить выпуск iX1 уже через четыре года. Причина – переход на новую платформу Neue Klasse. Модель оказалась в центре внимания из-за свежих цифровых рендеров. Что ждет поклонников бренда и какие перемены грядут – читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 11:40
Forest River отказывается от кемперов NoBo 10 Series в 2026 году – конец эпохи
Forest River готовит перемены в линейке NoBo. В 2026 году исчезнет популярная серия 10. Поклонники гадают, что будет дальше. Новые модели или конец культовой эпохи? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 10:58
Honda NX650 Scrambler: кастом от RHCC сохранил характер Dominator и стал ярче
Red Hot Chili Customs создали эффектный кастом на базе Honda NX650. Мотоцикл сохранил дух Dominator, но получил свежий стиль. В проекте использованы оригинальные решения и детали. Узнайте, чем удивил этот Scrambler. Вдохновляющий пример для поклонников кастомайзинга.Читать далее
-
30.11.2025, 10:42
K-Speed создали мотоцикл Triumph Thruxton Shadow Racer с мрачным, но манящим обликом
K-Speed снова удивляет своим уникальным подходом к кастомайзу. Новый проект на базе Triumph Thruxton 2008 года поражает сочетанием агрессии и элегантности. Мотоцикл выглядит мрачно, но при этом невероятно привлекательно. Вдохновляющий пример мастерства тайских специалистов.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве