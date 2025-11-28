Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

28 ноября 2025, 08:11

Британский автопром рухнул: производство машин обвалилось до уровня 1956 года

Британский автопром рухнул: производство машин обвалилось до уровня 1956 года

Jaguar Land Rover остановил конвейеры: что скрывает падение производства в Великобритании?

Британский автопром рухнул: производство машин обвалилось до уровня 1956 года

В Британии зафиксирован рекордный спад выпуска авто. Причины неочевидны, но последствия ощутимы. Эксперты спорят о будущем отрасли. Подробности в нашем материале.

В Британии зафиксирован рекордный спад выпуска авто. Причины неочевидны, но последствия ощутимы. Эксперты спорят о будущем отрасли. Подробности в нашем материале.

В октябре 2025 года автомобильная промышленность Великобритании оказалась в эпицентре серьезного кризиса. Как сообщает Dailymail, объем выпуска легковых машин в стране резко снизился, достигнув минимальных значений за последние семь десятилетий. Причиной столь драматичного падения стала масштабная кибератака, парализовавшая работу крупнейшего автопроизводителя страны — Jaguar Land Rover.

В результате инцидента, который произошел в конце августа, заводы компании были вынуждены приостановить производство на пять недель. За это время с конвейеров не сошла ни одна машина, а поставщики комплектующих оказались в подвешенном состоянии, опасаясь банкротства из-за отсутствия заказов. Только в начале октября JLR удалось частично восстановить работу, однако последствия простоя оказались ощутимыми для всей отрасли.

По данным Общества автопроизводителей и дилеров (SMMT), в октябре с британских заводов сошло чуть более 59 тысяч автомобилей — это на 23,8% меньше, чем годом ранее. Такой низкий показатель не фиксировался с 1956 года. Особенно сильно пострадал экспорт: поставки за рубеж сократились на 27,1%, а внутренний рынок потерял 10,6% объема. При этом почти половина выпущенных машин оказалась электрифицированной — речь идет о гибридах, электрокарах и моделях с подключаемым модулем.

Ситуация усугубилась на фоне обсуждения новых налоговых инициатив правительства. Введение платы за каждый километр для владельцев электромобилей вызвало волну критики среди представителей отрасли. По мнению экспертов, подобные меры способны подорвать спрос на экологичные автомобили и снизить инвестиционную привлекательность британского автопрома. В SMMT считают, что сейчас не время для подобных экспериментов, ведь отрасль только начинает восстанавливаться после шока.

Пауза в работе Jaguar Land Rover затронула не только саму компанию, но и сотни мелких предприятий, поставляющих детали и узлы. Многие из них оказались на грани выживания, ведь ежедневный выпуск JLR обычно превышает тысячу машин. Остановка производства на несколько недель привела к цепной реакции по всей цепочке поставок, поставив под угрозу рабочие места и стабильность сектора.

Несмотря на мрачные цифры, в отрасли сохраняют осторожный оптимизм. Власти признают стратегическую важность автопрома для экономики страны и обещают поддерживать производителей. Однако эксперты предупреждают: без взвешенной налоговой политики и мер по снижению издержек восстановление может затянуться. В ближайшие месяцы станет ясно, удастся ли британским автозаводам вернуть утраченные позиции и восстановить доверие инвесторов.

Упомянутые марки: Jaguar, Land Rover
