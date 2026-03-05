Henkipod: прицеп, который переживет поколения и не боится русских морозов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 19:55

Британский Henkipod меняет правила: цельнолитые фиберглассовые кемперы без дерева

Британский Henkipod меняет правила: цельнолитые фиберглассовые кемперы без дерева

Henkipod: прицеп, который переживет поколения и не боится русских морозов

Британский Henkipod меняет правила: цельнолитые фиберглассовые кемперы без дерева

На рынке кемперов появилось решение, способное изменить представление о долговечности и надежности. Британская команда Henkipod отказалась от традиционного деревянного каркаса и предложила цельнолитую конструкцию из фибергласса. Чем это важно для автолюбителей и почему такие прицепы могут стать семейной реликвией - разбираемся в деталях.

На рынке кемперов появилось решение, способное изменить представление о долговечности и надежности. Британская команда Henkipod отказалась от традиционного деревянного каркаса и предложила цельнолитую конструкцию из фибергласса. Чем это важно для автолюбителей и почему такие прицепы могут стать семейной реликвией - разбираемся в деталях.

Современный рынок кемперов буквально наводнен моделями, которые позиционируются как образцы комфорта и безопасности. Однако большинство из них объединяет одна и та же фундаментальная проблема — использование физического деревянного каркаса. Со временем древесина неизбежно деформируется и теряет устойчивость к суровым погодным условиям, что приводит к преждевременному износу даже самых добротных на вид прицепов. Именно поэтому появление Henkipod вызвало такой неподдельный интерес среди автолюбителей и путешественников.

Фото: Henkipod

Британская команда, стоящая за этим проектом, совершила настоящий прорыв, кардинально пересмотрев подход к конструкции. Вместо традиционных материалов они используют цельноформованный стекловолокнистый композит, который обеспечивает не только исключительную прочность, но и идеальную герметичность корпуса. Такая технология позволяет навсегда забыть о проблемах с влажностью, плесенью и необходимости регулярного ремонта. Благодаря монолитной структуре, этот кемпер практически вечен — его можно передавать из поколения в поколение, не опасаясь за состояние кузова.

Еще одним неоспоримым преимуществом Henkipod стала его легкость. Фибергласс значительно легче дерева и металла, что делает буксировку доступной даже для небольших автомобилей. При этом по прочности корпус не только не уступает традиционным аналогам, но зачастую и превосходит их. Внутреннее пространство прицепа продумано до мелочей: эргономичная планировка, качественная теплоизоляция и современные материалы отделки создают ощущение настоящего, уютного дома на колесах.

Интересно, что создатели Henkipod не просто скопировали классическую форму «слезинки», а полностью переосмыслили её, ориентируясь на современные стандарты безопасности и комфорта. Внешний вид прицепа отличается лаконичностью, но при этом выделяется на общем фоне благодаря цельной, монолитной оболочке. Это решение несет в себе не только эстетическую, но и сугубо практическую ценность: чем меньше швов, тем меньше мест для потенциальных протечек и повреждений.

Для российского рынка подобные технологические решения особенно актуальны. Суровые зимы, резкие перепады температур и повышенная влажность быстро выводят из строя традиционные кемперы с деревянным каркасом. Henkipod предлагает достойную альтернативу, способную выдержать самые жесткие испытания климатом и временем. Этот подход вполне может стать новым стандартом для всей отрасли, если производители обратят внимание на опыт британских инженеров.

Таким образом, Henkipod наглядно демонстрирует, что настоящие инновации в мире автодомов — это не только про дизайн или электронную начинку, но в первую очередь про выбор материалов и технологий производства. Цельнолитой стекловолоконный корпус открывает новые горизонты для тех, кто ценит абсолютную надежность и готов вложиться в по-настоящему долговечную вещь. Возможно, именно такие кемперы обретут ту самую семейную ценность, становясь наследством, которое с удовольствием будут передавать детям и внукам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ижевск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться