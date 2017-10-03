3 октября 2017, 12:02

Британский Lotus куплен китайской Geely

Компания Geely приобрела контрольный пакет акций известного производителя спорткаров Lotus у малазийской фирмы Proton. Теперь марка находится по контролем китайской группы Zhejiang Geely Holding Group.
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Эта же компания является владельцем шведского бренда Volvo. Автогигант из Поднебесной выкупил 51% акций у Proton, а оставшиеся 49% акций перешли малазийской фирму Etika Automotive. В совет директоров компании вошли три руководителя из Geely и два из Etika Automotive. Должность исполнительного директора сохранена за Жан-Марком Жале, который управляет маркой с 2014 года. Именно при нем бренд впервые за 40 лет стал приносить прибыль.

Сделка подарит Lotus дополнительные инвестиции, в которых марка нуждалась для выпуска новых автомобилей. Последние годы бренд выпускал только особые модификации существующих моделей Elise, Exige и Evora. Теперь китайско-британская марка может заняться разработкой своего первого серийного кроссовера. Ожидается, что новинка от Lotus будет бороться за аудиторию с немецким Porsche Macan. Скорее всего, паркетник получил алюминиевый кузов и двигатель Toyota.

Войдя в состав Geely, Lotus будет участвовать в совместных разработках с другими брендами группы. Так, британские инженеры займпутся настройкой шасси для моделей Volvo. Это станет возможным после окончательного перехода марки под контроль китайского производителя.

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Британский Lotus куплен китайской Geely
{{material_119842}}Эта же компания является владельцем шведского бренда Volvo. Автогигант из Поднебесной выкупил 51% акций у Proton, а оставшиеся 49% акций перешли малазийской фирму Etika Automotive. В совет директоров компании вошли три руководителя из Geely и два из Etika Automotive. Должность исполнительного директора сохранена за Жан-Марком Жале, который управляет маркой с 2014 года. Именно при нем бренд впервые за 40 лет стал приносить прибыль.Сделка подарит Lotus дополнительные инвестиции, в которых марка нуждалась для выпуска новых автомобилей. Последние годы бренд выпускал только особые модификации существующих моделей Elise, Exige и Evora. Теперь китайско-британская марка может заняться разработкой своего первого серийного кроссовера. Ожидается, что новинка от Lotus будет бороться за аудиторию с немецким Porsche Macan. Скорее всего, паркетник получил алюминиевый кузов и двигатель Toyota.Войдя в состав Geely, Lotus будет участвовать в совместных разработках с другими брендами группы. Так, британские инженеры займпутся настройкой шасси для моделей Volvo. Это станет возможным после окончательного перехода марки под контроль китайского производителя.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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