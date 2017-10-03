Британский Lotus куплен китайской Geely
Сделка подарит Lotus дополнительные инвестиции, в которых марка нуждалась для выпуска новых автомобилей. Последние годы бренд выпускал только особые модификации существующих моделей Elise, Exige и Evora. Теперь китайско-британская марка может заняться разработкой своего первого серийного кроссовера. Ожидается, что новинка от Lotus будет бороться за аудиторию с немецким Porsche Macan. Скорее всего, паркетник получил алюминиевый кузов и двигатель Toyota.
Войдя в состав Geely, Lotus будет участвовать в совместных разработках с другими брендами группы. Так, британские инженеры займпутся настройкой шасси для моделей Volvo. Это станет возможным после окончательного перехода марки под контроль китайского производителя.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное