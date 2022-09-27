Британского герцога, организатора похорон Елизаветы II, лишил прав на полгода (несмотря на «исключительные обстоятельства»)

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Еще в начале апреля 2022 года лондонские полицейские заметили 65-летнего мужчину за рулем синего BMW, когда он разговаривал по телефону и проехал на красный свет. Нарушителем оказался 18-й герцог Норфолкский Эдвард Уильям Фицалан-Ховард, отвечавший за организацию недавних похорон королевы Елизаветы II.

В суде он признал свою вину только в разговоре по телефону, но и этого было достаточно, чтобы временно попрощаться с водительским удостоверением. В Великобритании действует система штрафных баллов. Водитель, набирающий более 12 баллов, лишается прав минимум на полгода. На счету Его светлости уже было 9 баллов за два превышения скорости. Разговор по телефону за рулем оценили в 6 баллов.

Фото: PA

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Однако суд был непреклонен и посчитал, что никого коллапса не произойдет, поскольку у герцога есть средства нанять водителя. Помимо лишения прав на 6 месяцев его оштрафовали на 800 фунтов стерлингов и обязали оплатить судебные издержки в размере 350 фунтов. Председатель суда госпожа Уэй заявила: «Мы признаем, что это уникальный случай из-за положения подсудимого в обществе и его роли в коронации короля, и даже несмотря на то, что могут быть причинены неудобства, мы не находим исключительных трудностей. Любой водитель обязан соблюдать правила».

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