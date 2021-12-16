Британскую фотомодель назвали самым худшим в мире водителем и лишили прав в шестой раз
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В суде Прайс призналась, что вела машину в нетрезвом виде, без прав и без страховки, но очень раскаивается и уже начала проходить курс реабилитации от зависимости в лондонской клинике. Только это и спасло ее от реального тюремного срока. Зачитывая приговор, судья заявил, что Прайс – одна из самых серьезных нарушителей ПДД, она безответственная, безрассудная и явно ставящая себя выше закона. Фотомодель приговорили к 100 часам общественных работ, 20 сеансам реабилитационного курса с испытательным сроком и уплате небольшого штрафа. Кроме того, ее вновь лишили прав. В шестой раз.
Начальник дорожной полиции Сассекса и Суррея Джеймс Коллис сообщил журналистам, что ведомство планирует оспорить приговор. «Учитывая обстоятельства и ее историю правонарушений, связанных с автомобилем, ясно, что она не осознает опасность своих действий для окружающих или последствия для ее собственной семьи». Несколько организаций, занимающихся проблемой пьянства за рулем, также объединили свои усилия, чтобы оспорить столь мягкий приговор, назвав его пощечиной обществу, особенно учитывая послужной список Кэти Прайс.
- 1 553 802 РJAC T6 2020 в Москве
- 270 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 400 000 РToyota Carina ED 1986 в Москве
- 5 400 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 750 000 РLincoln Navigator 2003 в Москве
- 999 000 РFord Kuga 2017 в Москве
- 2 160 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 4 520 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 2 260 000 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий