Эволюция российских бронемашин: от первых моделей Выстрел до современных СБА-70К с новейшими технологиями защиты

1 марта 2026, 04:58
Бронеавтомобили на базе КАМАЗ: как менялись Выстрел, Булат и СБА-70К за 20 лет
Российские бронеавтомобили на агрегатах КАМАЗа прошли путь от простых решений до сложных многоцелевых платформ. Эксперты отмечают, что новые версии сочетают надежность, универсальность и современные системы защиты. Почему эти машины остаются востребованными и сегодня - в нашем материале.
Российские бронеавтомобили на шасси КАМАЗ стали символом практичного подхода к защите личного состава, сочетая простоту конструкции, доступность обслуживания и высокий уровень безопасности, что особенно важно в условиях ограниченного бюджета и необходимости быстрого реагирования на новые угрозы. Первым шагом в этой эволюции стал двухосный КАМАЗ-43269 «Выстрел», который благодаря капотной компоновке, полному приводу и использованию стандартных комплектующих превратился в универсальную платформу. Его корпус обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62 мм и выдерживает подрыв до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте, а дизельный двигатель мощностью 260 л.с. позволяет развивать скорость до 90 км/ч при запасе хода в 1000 км.
Эта машина стала настоящим долгожителем, поступив на вооружение пограничников, сухопутных войск, Росгвардии и даже спецподразделений РВСН, доказав свою эффективность как в России, так и за ее пределами. Следующим этапом развития стал трехосный «Булат» на базе КАМАЗ-5350, получивший усиленный бронекорпус, способный выдерживать пули калибра 12,7 мм с термоупрочненным сердечником. Его противоминная стойкость была увеличена до 1 кг тротила под днищем, а на базе машины создали систему дистанционного разминирования «Листва», при этом поздние версии обзавелись полноценными дверями вместо люков для удобства экипажа.
Венцом современной концепции стала СБА-70К, построенная на том же шасси КАМАЗ-5350 и представляющая собой качественный скачок в защите и универсальности. При полной массе в 23 тонны она способна перевозить до 12 человек, а ее бронекорпус противостоит бронебойно-зажигательным пулям калибра 7,62×54 мм. Главным достижением стало усиление противоминной защиты до 4 кг в тротиловом эквиваленте при подрыве под колесом, а запас хода вновь вернулся к показателю в 1000 км.
СБА-70К используется не только как транспортное средство, но и как платформа для мобильных комплексов борьбы с беспилотниками, а также для установки 30-мм автоматических пушек. Эволюция этих машин наглядно демонстрирует, как отечественная инженерная школа оперативно реагирует на вызовы времени, наращивая защиту. Простота обслуживания и модульность конструкции позволяют адаптировать технику для широкого спектра задач — от патрулирования до участия в сложных боевых операциях. В условиях, когда требования к безопасности и мобильности постоянно растут, такие решения становятся не просто востребованными, а жизненно необходимыми.
