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12 марта 2020, 12:26

Броневик «ВПК-Урал» отправили за рубеж, не успев испытать

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Фото: РИА-Новости
Несмотря на то, что новейший многоцелевой броневик «ВПК-Урал» еще не завершил полный цикл заводских испытаний, компания-производитель сумела продать один автомобиль иностранному заказчику.

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Об этом заявил в интервью корреспонденту «РИА-Новости» Александр Красовицкий, генеральный директор ООО «ВПК». По его словам, покупатель изъявил желание иметь укороченный вариант броневика – вместимостью 8 седоков. И это притом, что созданная конструкция 14,5-тонного бронеавтомобиля позволяет транспортировать 12 человек.

В движение облаченный в латы «ВПК-Урал» приводит турбодизельный мотор серии ЯМЗ-536 мощностью 360 л.с. Если необходимо, зверь в полном снаряжении разгонится до 100 км/ч. Естественно, автомобиль защищен со всех сторон и, как отмечают создатели, способен  противостоять взрывному устройству, эквивалентному 6 кг тротила.

При создании «ВПК-Урал» большое внимание было уделено его унификации с другой подобной техникой. Речь идет о другом бронеавтомобиле, созданном в рамках данной компании, - «Атлете». Если что, машины могут использовать одни и те же двери и стекла «по кругу». Выгодное отличие нового «ВПК-Урал» - он чуть дешевле «Атлета».  


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Форум FIAT Ducato
Фіат дукато 2008 2.3 мульті джет Посточнно варится масло в двигателе. Масло castrol 5w40 золотая банка. Поменял прокладку головки и ничего не изменилось. Также постоянно из трубы чёрный дым. Форсунки впорядке. Egr тоже. Ни один мастер неможет найти причины. Дайте ответ пожалуйста!
Роман
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Не нужно лукавить и ругаться, а просто посмотреть на автомобили, которые едут по российс4им дорогам-очень много гнилых, ржавых, у многих не отрегулирован свет фар, ржавчина по всему автомобилю!Есть машины с оторванными бамперами, с разбитыми стеклами-а ведь они прошли тех осмотр!Поэтому если Россия считает ...
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Броневик «ВПК-Урал» отправили за рубеж, не успев испытать
{{material_127478}} Об этом заявил в интервью корреспонденту «РИА-Новости» Александр Красовицкий, генеральный директор ООО «ВПК». По его словам, покупатель изъявил желание иметь укороченный вариант броневика – вместимостью 8 седоков. И это притом, что созданная конструкция 14,5-тонного бронеавтомобиля позволяет транспортировать 12 человек. В движение облаченный в латы «ВПК-Урал» приводит турбодизельный мотор серии ЯМЗ-536 мощностью 360 л.с. Если необходимо, зверь в полном снаряжении разгонится до 100 км/ч. Естественно, автомобиль защищен со всех сторон и, как отмечают создатели, способен  противостоять взрывному устройству, эквивалентному 6 кг тротила.При создании «ВПК-Урал» большое внимание было уделено его унификации с другой подобной техникой. Речь идет о другом бронеавтомобиле, созданном в рамках данной компании, - «Атлете». Если что, машины могут использовать одни и те же двери и стекла «по кругу». Выгодное отличие нового «ВПК-Урал» - он чуть дешевле «Атлета».  
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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