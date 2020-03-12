Броневик «ВПК-Урал» отправили за рубеж, не успев испытать
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В движение облаченный в латы «ВПК-Урал» приводит турбодизельный мотор серии ЯМЗ-536 мощностью 360 л.с. Если необходимо, зверь в полном снаряжении разгонится до 100 км/ч. Естественно, автомобиль защищен со всех сторон и, как отмечают создатели, способен противостоять взрывному устройству, эквивалентному 6 кг тротила.
При создании «ВПК-Урал» большое внимание было уделено его унификации с другой подобной техникой. Речь идет о другом бронеавтомобиле, созданном в рамках данной компании, - «Атлете». Если что, машины могут использовать одни и те же двери и стекла «по кругу». Выгодное отличие нового «ВПК-Урал» - он чуть дешевле «Атлета».
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