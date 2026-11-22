22 ноября 2026, 15:40
Чем российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Феникс» отличаются от немецкого Dingo-3
Чем российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Феникс» отличаются от немецкого Dingo-3
Dingo-3 серийно выпускают с начала 2025 года. «Феникс» и «Ахмат» используют шасси и агрегаты КАМАЗа. У них различаются масса и полезная нагрузка. Сравниваем устройство и характеристики версий 4×4 и 6×6.
На разработку З-СТС «Ахмат» ушло 25 дней. За два года от начала производства в войска поставили больше тысячи таких бронеавтомобилей. Сопоставимое количество Dingo всех поколений и модификаций выпускали свыше двадцати лет. Об этом пишет zr.ru.
Российские машины рассчитаны на защиту экипажа от бронебойных пуль патрона 7,62×54 мм. У К-53949 «Феникс» ее можно усилить комплектом, рассчитанным на пули 12,7×108 мм: это примерно 4-й уровень STANAG-4569. Противоминная стойкость «Феникса» соответствует уровням 2a и 2b. Машина выдерживает подрыв под днищем и колесами мощностью как минимум до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. Для «Ахмата» указана защита от пуль 7,62×54 мм и подрыва мощностью шесть килограммов в тротиловом эквиваленте.
У немецкого Dingo-3 другая конструкция. Вместо обитаемого монокока с V-образным днищем у него бронированная ячейка экипажа и десанта на грузовом шасси. Снизу установлены дополнительные V-образные экраны. Производитель заявляет о защите, лучшей в классе. Ее противопульный уровень оценивается приблизительно как третий по STANAG-4569.
Бундесвер использует семейство Dingo версий 1 и 2 с начала 2000-х. Dingo создали как защищенный патрульный автомобиль на шасси Mercedes-Benz Unimog. Его выпускает KNDS Deutschland; машины также поставляли армиям еще десяти стран, включая Украину. Опыт локальных конфликтов привел к разработке третьего поколения: опытные машины представили в 2024 году, серийное производство началось в начале 2025-го. При модернизации усилили защиту и увеличили грузоподъемность. Мощность двигателей также выросла.
Двухосный Dingo-3 4×4 построен на шасси Unimog FGA-14,5, трехосный 6×6 на Unimog FGA-20. Полная масса этих вариантов составляет соответственно 14,5 и 20 тонн, грузоподъемность равна двум и 3,5 тонны. В салоне предусмотрено восемь либо двенадцать мест. Обе версии получили шестицилиндровый турбодизель, причем у варианта 6×6 он мощнее. Мощность двигателей составляет 326 и 353 л. с., максимальная скорость равна 100 км/ч. Запас хода обеих версий достигает 800 км. В описании Dingo-3 также указаны постоянный полный привод и шестиступенчатая автоматическая коробка. Предусмотрены блокировки дифференциалов и понижающая передача.
К-53949 «Феникс» выпускает «Ремдизель» с 2023 года. Это импортозамещенная версия броневика «Тайфун 53949», созданная на узлах и агрегатах грузового КАМАЗа. Рядный турбодизель КАМАЗ-610.10 объемом 6,7 литра работает с девятиступенчатой механической коробкой и двухступенчатой раздаточной коробкой КАМАЗ-621. Межосевой дифференциал можно заблокировать. Спереди и сзади установлены мосты с рессорной подвеской.
З-СТС «Ахмат» создали весной 2022 года по заказу силовых структур. В его основе практически серийное шасси КАМАЗ-5350. Под капотом установлена 11-литровая V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740.30-260. С ней работают десятиступенчатая механическая коробка и двухступенчатая раздаточная коробка КАМАЗ-621. Подвеска рессорная.
По заявленным характеристикам К-53949 имеет полную массу 16,9 тонны и грузоподъемность 1,85 тонны. Для З-СТС указаны 17,5 и 2,87 тонны соответственно. Обе машины рассчитаны на десять человек. Мощность двигателей составляет 350 и 260 л. с., максимальная скорость равна 100 и 90 км/ч. Запас хода «Феникса» составляет 1200 км, «Ахмата» 1000 км. Обе версии Dingo-3 развивают скорость до 100 км/ч.
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