Бронированный Lexus стоит как две квартиры, но это цена жизни

2 июня 2026, 17:19
Бронированный Lexus LX за 45 млн рублей: что скрывает самый дорогой внедорожник на рынке
Бронированный Lexus LX за 45 млн рублей: что скрывает самый дорогой внедорожник на рынке
На рынке появился уникальный Lexus LX с бронированием, который стоит как две столичные квартиры. Почему цена настолько высока, какие технологии применили и что это значит для покупателей - разбираемся, что скрывается за громкой суммой. Мало кто знает, что такие авто встречаются крайне редко.
Появление на российском рынке бронированного Lexus LX стоимостью 45 миллионов рублей сразу вызвало интерес среди автолюбителей. Такая цена сопоставима с двумя квартирами в Москве, и это не просто маркетинговый ход - речь идет о действительно уникальном автомобиле, который сочетает в себе престиж, высокий уровень защиты и современные технологии. Для многих покупателей это не только вопрос статуса, но и реальная возможность обеспечить себе и близким максимальную безопасность на дороге.
За создание этого внедорожника отвечало тюнинг-ателье Rida Performance, известное своими проектами в сегменте премиальных автомобилей. Машина получила бронирование по европейскому стандарту VR8 (B7+), что позволяет ей выдерживать попадания из автоматов калибра 7,62 мм и даже снайперских винтовок. Кроме того, кузов и стекла способны противостоять взрывам ручных гранат, а в колесах установлены специальные баллистические вставки, позволяющие продолжать движение даже при повреждении шин.
Внутри Lexus LX оборудован не только пуленепробиваемыми стеклами, но и современными системами пожаротушения и громкой связи. На заднем ряду установлены два отдельных кресла, между которыми размещена сенсорная панель для управления дополнительными функциями. Такой подход к комфорту и безопасности встречается крайне редко даже среди автомобилей представительского класса.
Под капотом внедорожника установлен 3,4-литровый V6 мощностью 415 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Это обеспечивает не только динамику, но и уверенность на любом покрытии. По мнению специалистов, подобные автомобили чаще всего выбирают те, кто ценит не только комфорт, но и максимальную защиту в любых ситуациях.
Интересно, что на рынке время от времени появляются и другие необычные предложения. Например, недавно был выставлен на продажу УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и трансмиссией Porsche - подробнее о таких редких экземплярах можно узнать в материале о необычных внедорожниках с уникальными доработками.
Если рассматривать рынок бронированных автомобилей в России, то такие предложения остаются штучными и, как правило, ориентированы на узкий круг покупателей. Высокая стоимость обусловлена не только сложностью работ по усилению кузова и установке защитных систем, но и необходимостью сертификации по международным стандартам. Важно отметить, что бронированные внедорожники на базе Lexus LX практически не встречаются в свободной продаже, а большинство подобных машин изготавливаются под заказ. Это создает дополнительный интерес и подчеркивает эксклюзивность каждого экземпляра.
В целом, появление такого автомобиля на рынке может указывать на растущий спрос на индивидуальные решения в сегменте премиальных внедорожников. Для потенциальных покупателей важно учитывать не только цену, но и уровень защиты, который способен обеспечить подобный транспорт. Судя по имеющимся данным, бронированный Lexus LX - это не просто дорогая игрушка, а серьезный инструмент для тех, кто не готов идти на компромиссы в вопросах безопасности.
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