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11 февраля 2020, 22:47

Бронированный Renault президента Франции сломался во время визита в Польшу

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Фото: rmf24.pl
Трудно представить худший момент для поломки президентского лимузина, чем во время государственного визита в другую страну. Но именно это произошло с Эммануэлем Макроном. Его бронированный Renault Espace Initiale Paris сломался прямо около Президентского дворца в Варшаве.
Бронированный Renault президента Франции сломался во время визита в Польшу

Фото: Рафал Олексевич

Renault Espace
Выпускается с 1991 г.
Отзывов: 6
По сложившейся традиции первые лица Франции передвигаются только на французских автомобилях. На церемонию инаугурации в 2016 году Эммануэль Макрон ехал на парадном DS 7 Crossback. В 2017-м его видели на праздновании Дня взятия Бастилии на Peugeot 5008. Но во время большинства официальных визитов президент Франции использует Renault Espace Initiale Paris.

Нареканий по работе лимузина не было до тех пор, пока Эммануэль Макрон не отправился с государственным визитом в Польшу. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой Макрон должен был сесть в свой бронированный Renault Espace и продолжить рабочую поездку. Однако неожиданно его пуленепробиваемый минивен отказался заводиться. Неисправность электроники оказалась настолько серьезной, что президенту пришлось пойти на риск и воспользоваться обычным Citroën C6 посла Франции в Польше.

Надо ли говорить, что польские журналисты вдоволь посмеялись над надежностью французских машин. К слову, Renault Espace пятого поколения, выпускающийся с 2014 года, давно ругают за ненадежность. Теперь по репутации модели нанесен серьезный удар – сломался даже автомобиль, изготовленный для президента Франции.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Espace
Я тоже на такой езжу. Много места внутри это конечно плюс. Ездил на ней и заграницу, все отлично помещается, нас было пятеро плюс куча вещей. Машина комфортная. Немножко напрягают загоны с электрикой, которой здесь напичкано куда только можно, но это у многих французов так. Сейчас задумался о том, стоил ...
Viktor
ремонт
как закачать топливо на велсатисе (дизель 6)
Омск
Отзыв о Renault Espace 2003 года
Отличный семейный авто. 7местный трансформер (в комплекте 6 кресел) . Шикарный авто, очень комфортные сиденья, ремни ISOFIX, максимально безопасная конструкция кузова и панели EuroNCAP 5 звёзд. Высокая посадка, большие окна, такой обзорности больше ни у кого не видел, максимально безопасная конструкция ...
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Бронированный Renault президента Франции сломался во время визита в Польшу
{{model_no_show_1090}}По сложившейся традиции первые лица Франции передвигаются только на французских автомобилях. На церемонию инаугурации в 2016 году Эммануэль Макрон ехал на парадном DS 7 Crossback. В 2017-м его видели на праздновании Дня взятия Бастилии на Peugeot 5008. Но во время большинства официальных визитов президент Франции использует Renault Espace Initiale Paris.Нареканий по работе лимузина не было до тех пор, пока Эммануэль Макрон не отправился с государственным визитом в Польшу. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой Макрон должен был сесть в свой бронированный Renault Espace и продолжить рабочую поездку. Однако неожиданно его пуленепробиваемый минивен отказался заводиться. Неисправность электроники оказалась настолько серьезной, что президенту пришлось пойти на риск и воспользоваться обычным Citroën C6 посла Франции в Польше.Надо ли говорить, что польские журналисты вдоволь посмеялись над надежностью французских машин. К слову, Renault Espace пятого поколения, выпускающийся с 2014 года, давно ругают за ненадежность. Теперь по репутации модели нанесен серьезный удар – сломался даже автомобиль, изготовленный для президента Франции.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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