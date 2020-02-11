11 февраля 2020, 22:47
Бронированный Renault президента Франции сломался во время визита в Польшу
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Фото: rmf24.pl
Трудно представить худший момент для поломки президентского лимузина, чем во время государственного визита в другую страну. Но именно это произошло с Эммануэлем Макроном. Его бронированный Renault Espace Initiale Paris сломался прямо около Президентского дворца в Варшаве.
Фото: Рафал Олексевич
Renault Espace
Выпускается с 1991 г.
Отзывов: 6
Нареканий по работе лимузина не было до тех пор, пока Эммануэль Макрон не отправился с государственным визитом в Польшу. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой Макрон должен был сесть в свой бронированный Renault Espace и продолжить рабочую поездку. Однако неожиданно его пуленепробиваемый минивен отказался заводиться. Неисправность электроники оказалась настолько серьезной, что президенту пришлось пойти на риск и воспользоваться обычным Citroën C6 посла Франции в Польше.
Надо ли говорить, что польские журналисты вдоволь посмеялись над надежностью французских машин. К слову, Renault Espace пятого поколения, выпускающийся с 2014 года, давно ругают за ненадежность. Теперь по репутации модели нанесен серьезный удар – сломался даже автомобиль, изготовленный для президента Франции.
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