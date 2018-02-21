«Бронза» досталась ульяновскому «Пикапу» заслуженно
Чтобы получить четкий анализ, пришлось использовать цену на новый автомобиль в 2014 году, рассчитанную с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цену его перепродажи в 2017-м (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости, по итогам которых и был сформирован рейтинг моделей по сегментам.
Сергей Травкин, заместитель генерального директора ООО «УАЗ»: «Для нашего бренда очень ценно занять призовое место в рейтинге. Убежден, что для покупателей наших внедорожников индекс сохранности остаточной стоимости автомобиля – очень важный показатель, подтверждающий правильность их выбора. Надеюсь, этот показатель поможет нашему продукту, который, напомню, стал самым продаваемым в России пикапом».
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