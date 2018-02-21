21 февраля 2018, 17:14

«Бронза» досталась ульяновскому «Пикапу» заслуженно

УАЗ «Пикап» занял почетное 3 место в классе Standart среди пикапов. Об этом стало известно после оглашения результатов исследования Residual value – 2018, которое провело аналитическое агентство «Автостат».
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УАЗ Пикап
Выпускается с 2008 г.
Новый от 839 000 до 1 139 990 Р
Отзывов: 4
Социологи рассчитали индексы остаточной стоимости и составили рейтинг моделей по сегментам, а также определили бренды-лидеры в классах Standart и Premium с учётом ценового позиционирования в минувшем году.

Чтобы получить четкий анализ, пришлось использовать цену на новый автомобиль в 2014 году, рассчитанную с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цену его перепродажи в 2017-м (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости, по итогам которых и был сформирован рейтинг моделей по сегментам.

Сергей Травкин, заместитель генерального директора ООО «УАЗ»: «Для нашего бренда очень ценно занять призовое место в рейтинге. Убежден, что для покупателей  наших внедорожников индекс сохранности остаточной стоимости автомобиля – очень важный показатель, подтверждающий правильность их выбора. Надеюсь, этот показатель поможет нашему продукту, который, напомню, стал самым продаваемым в России пикапом».

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Отзывы по теме
УАЗ представил свою первую модель гибридного автомобиля
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Владимир
Чем радует душу и тело новый УАЗ 2015 года
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Cерега
Кунг
Купил кунг на УАЗ Пикап на раме, после нескольких месяцев эксплуатации (не город) кунг затрещал, появились трещины, перекос и излом задней двери. Сказали, что это АБС-пластик, он не ремонтируется. Предлагали же клееный из стеклопластика, но он был дороже, позарился на дешевизну, теперь жалею, выкинутые ...
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«Бронза» досталась ульяновскому «Пикапу» заслуженно
{{model_3100}} Социологи рассчитали индексы остаточной стоимости и составили рейтинг моделей по сегментам, а также определили бренды-лидеры в классах Standart и Premium с учётом ценового позиционирования в минувшем году. Чтобы получить четкий анализ, пришлось использовать цену на новый автомобиль в 2014 году, рассчитанную с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цену его перепродажи в 2017-м (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости, по итогам которых и был сформирован рейтинг моделей по сегментам.Сергей Травкин, заместитель генерального директора ООО «УАЗ»: «Для нашего бренда очень ценно занять призовое место в рейтинге. Убежден, что для покупателей  наших внедорожников индекс сохранности остаточной стоимости автомобиля – очень важный показатель, подтверждающий правильность их выбора. Надеюсь, этот показатель поможет нашему продукту, который, напомню, стал самым продаваемым в России пикапом».
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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