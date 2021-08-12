Брошены и забыты: печальное видео со свалки старых пожарных машин
Фото: reddit.com
Фото: reddit.com
Печальное видео, показывающее полтора десятка заброшенных пожарных машин, опубликовало агентство ТАСС. В комментариях пользователи назвали увиденное позором и поинтересовались, куда смотрит глава МЧС Сергей Шойгу. Интересно, что пермское кладбище пожарных машин – не единственное в России. Ранее аналогичную заброшенную стоянку обнаружили в Тверской области, рядом с железнодорожной станицей Кулицкая. Списанную технику из разных пожарных частей региона свозят на территорию бывшего пионерлагеря «Мелиоратор». Есть похожие кладбища в Новокузнецке и Московской области.
В историческом центре Перми, районе Красные Казармы, расположено "кладбище" пожарных автомобилей. Брошенную спецтехнику, приютившуюся среди городских многоэтажек, сняли с высоты птичьего полета.— ТАСС (@tass_agency) August 12, 2021
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/Xp5Oja4giD
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