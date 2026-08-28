Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 22:03

BRP Can-Am SPYDER F3-S: спортивный трицикл с мотором Rotax 1330 и режимом SPORT

BRP Can-Am SPYDER F3-S: спортивный трицикл с мотором Rotax 1330 и режимом SPORT

Это не мотоцикл и не автомобиль: Почему SPYDER F3-S в 2026 году собирает очередь из желающих

BRP Can-Am SPYDER F3-S: спортивный трицикл с мотором Rotax 1330 и режимом SPORT

BRP Can-Am SPYDER F3-S - трицикл с акцентом на спортивный стиль и продуманную эргономику. Модель выделяется мощным двигателем, современными системами безопасности и возможностью аренды, что делает ее актуальной для тех, кто ищет новые впечатления на дороге.

BRP Can-Am SPYDER F3-S - трицикл с акцентом на спортивный стиль и продуманную эргономику. Модель выделяется мощным двигателем, современными системами безопасности и возможностью аренды, что делает ее актуальной для тех, кто ищет новые впечатления на дороге.

BRP Can‑Am SPYDER F3‑S — это не просто трицикл, а полноценный спортивный аппарат для тех, кто ценит динамику и комфорт. В 2026 году интерес к трёхколёсным мотоциклам растёт, и F3‑S выделяется на фоне конкурентов благодаря сочетанию скорости, безопасности и современного дизайна.

Модель оснащена 3‑цилиндровым двигателем Rotax 1330 мощностью 115 л. с., что обеспечивает уверенное ускорение уже с низких оборотов. Газонаполненные амортизаторы Fox, режим SPORT и цветной дисплей делают этот трицикл не только быстрым, но и информативным. Эргономика UFit позволяет настроить посадку под себя, а полуавтоматическая коробка передач с подрулевыми лепестками и задним ходом обеспечивает уверенное управление даже в плотном городском потоке.

Безопасность — один из ключевых приоритетов BRP Can‑Am SPYDER F3‑S. Электронноуправляемая гидравлическая система распределения тормозного усилия, а также системы SCS, TCS, ABS, DPS и цифровой иммобилайзер DESS гарантируют полный контроль над состоянием техники в любых условиях. Для езды по мокрой дороге предусмотрены электронные помощники, а режим ECO позволяет снизить расход топлива и сделать движение более плавным.

Внешний вид F3‑S подчёркивает спортивный характер: агрессивная оптика, чёрные 5‑спицевые диски и броский силуэт. Передний багажник вмещает до 24,4 литра, разрешённая максимальная масса составляет 199 кг. Сухой вес равен 408 кг, клиренс — 115 мм, колёсная база — 1709 мм. Цветной ЖК‑дисплей отображает всю необходимую информацию: скорость, обороты, пробег, расход топлива и выбранный режим движения.

Судя по характеристикам, BRP Can‑Am SPYDER F3‑S ориентирован на тех, кто ценит индивидуальность и не готов идти на компромиссы в вопросах безопасности и комфорта. Покупка таких моделей становятся всё более доступными, а спрос на премиальные трициклы в России продолжает расти. Это может свидетельствовать об изменении предпочтений среди автолюбителей, которые ищут новые форматы передвижения и отдыха.

В России интерес к трёхколёсным мотоциклам стабильно растёт, особенно среди тех, кто ищет альтернативу классическим спорткарам и мотоциклам. BRP Can‑Am SPYDER F3‑S может стать универсальным выбором как для деловых поездок, так и для дальних путешествий. Тенденция развития технологий в современных моделях заметна и в сегменте автомобилей, что подтверждает общий вектор движения индустрии в сторону инноваций и универсальности, например, новый Mercedes-AMG GT 63 Pro 2027 года также делает ставку на мощности и современности.

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