Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 14:15

BRP Can-Am SPYDER RT LTD: премиальный трицикл с автоматикой и аудиосистемой

BRP Can-Am SPYDER RT LTD: премиальный трицикл с автоматикой и аудиосистемой

Обзор BRP Can-Am Spyder RT LTD: 115 л.с., 155 л багажа и полный фарш электроники — почему это лучший выбор для туриста

BRP Can-Am SPYDER RT LTD: премиальный трицикл с автоматикой и аудиосистемой

BRP Can-Am SPYDER RT LTD - трицикл для тех, кто ценит максимальный комфорт и технологичность в дальних поездках. Модель выделяется автоматической пневмоподвеской, продуманной эргономикой и расширенным набором электронных систем. Важно знать, чем отличается эта версия от других на рынке.

BRP Can-Am SPYDER RT LTD - трицикл для тех, кто ценит максимальный комфорт и технологичность в дальних поездках. Модель выделяется автоматической пневмоподвеской, продуманной эргономикой и расширенным набором электронных систем. Важно знать, чем отличается эта версия от других на рынке.

BRP Can-Am SPYDER RT LTD – это не просто очередной трицикл, а флагман среди туристических моделей с акцентом на премиальный комфорт и безопасность. В условиях, когда рынок мотоциклов становится все более требовательным к оснащению и комфорту, эта модель отличается продуманной эргономикой и богатой комплектацией.

В основе конструкции - внешний 1330-кубовый двигатель Rotax, выдающий 115 л.с. Благодаря шестиступенчатой ​​полуавтоматической коробке передач SE6 с подрулевыми переключателями, управление становится интуитивным даже для тех, кто раньше не сталкивался с современной техникой. Автоматическая пневмоподвеска SACHS и газовые амортизаторы обеспечивают плавность хода и устойчивость на любой дороге, а электронный усилитель руля DPS адаптируется под скорость и поворот на трассе.

Особое внимание уделяется комфорту: сиденья с вышивкой «Limited», поддерживающие поясницу, и спинка для пассажира, подогрев рукояток и подножек, а также регулируемое по высоте ветровое стекло. Вместительный багажник на 155 литров и четыре кофра с замками позволяют взять с собой все необходимое для длительных путешествий. Аудиосистема BRP Audio Premium с шестью динамиками, поддержкой Bluetooth и USB превращают поездку в настоящее удовольствие.

Безопасность – еще один ключевой аспект. Тормозная система с электронным усилением управляется одной педалью, и работает на всех колесах, а комплекс электронных ассистентов включает ABS, систему курсовой устойчивости SCS, противобуксовочную систему TCS и цифровую противоугонную систему DESS™. Круиз-контроль активируется одним нажатием, что особенно удобно на трассе.

Для тех, кто хочет дополнительно протестировать модель перед покупкой, доступна аренда BRP Can-Am SPYDER RT LTD по цене от 25 990 до 27 990 рублей. 

Трицикл дополнен хромированными элементами и премиальными колесными дисками. В зимнем режиме можно использовать подогрев рукояток и сидений, а все органы управления — от аудиосистемы до круиз-контроля расположены на руле для максимального удобства. 

Среди конкурентов BRP Can-Am SPYDER RT LTD выделяется не только техническими решениями, но и вниманием к деталям. Например, в сегменте премиальных трициклов редко встречается такое количество багажных отделений и столь продуманная система безопасности. Для сравнения, в обзоре новых моделей, таких как Mercedes-AMG GT 63 Pro 2027 , эксперты также оценили уровень мощности и современных ассистентов.

BRP Can-Am SPYDER RT LTD – это выбор тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный инструмент для путешествий с максимальным уровнем комфорта и безопасности. В условиях российских дорог и климата, такие решения становятся особенно актуальными, ведь надежность, вместимость и технологичность здесь оказываются на первом плане. Судя по комплектациям и отзывам, модель способна удовлетворить запросы даже самых требовательных мотоэнтузиастов.

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