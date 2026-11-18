18 ноября 2026, 20:13
Lynx XTRIM SC 900 ACE: утилитарная машина без спортивных амбиций
Lynx XTRIM SC 900 ACE: утилитарная машина без спортивных амбиций
В линейке Lynx от BRP модель XTRIM занимает нишу утилитарных и туристических снегоходов. Версия SC с четырехтактным Rotax 900 ACE — попытка совместить тягу на низах, умеренный расход и простую эксплуатацию.
В линейке Lynx от BRP модель XTRIM занимает нишу рабочих и туристических снегоходов. Версия SC с четырехтактным Rotax 900 ACE — попытка совместить тягу на низах, умеренный расход и простую эксплуатацию. Ниже — разбор того, что стоит за этим набором решений и где проходят границы возможностей машины.
Lynx — марка BRP, исторически сильная на скандинавском рынке, где снегоход чаще служит транспортом, чем игрушкой. XTRIM позиционируется как утилитарная платформа: усиленные элементы рамы, площадки для груза, фаркоп, длинное сиденье, возможность установки пассажирского места. Индекс SC в названии указывает на укороченную базу. Практический смысл — лучшая маневренность на лесных просеках, узких тропах и при разворотах. Обратная сторона — меньшая площадь опоры и, как следствие, более скромное поведение в глубоком рыхлом снегу по сравнению с длиннобазными исполнениями.
Rotax 900 ACE — трехцилиндровый четырехтактный мотор жидкостного охлаждения объемом 899 куб. см. Отдача — порядка 90 л. с. в зависимости от модельного года и калибровки. Ключевые свойства для владельца: ровная тяга с низких оборотов, отсутствие необходимости готовить топливную смесь, работа на обычном бензине АИ-95, электронный впрыск. Четырехтактная схема дает более спокойный характер и высокий ресурс, но добавляет массу. На подъемах и при движении в целине этот вес ощущается: машина требует более уверенного обращения с газом, чем легкие двухтактные аналоги. Для высокогорья и глубокого пухляка существуют другие версии с наддувом — здесь его нет.
Гусеница с грунтозацепами средней высоты, задняя подвеска с двумя амортизаторами, рассчитанная на нагрузку с грузом и пассажиром. Передняя подвеска рычажного типа. Тормоз — гидравлический дисковый. Трансмиссия — клиноременный вариатор с задним ходом. Настройки подвески механические: электронных регулировок в этом классе не предполагается. Ресурс гусеницы и склизов зависит от условий — на укатанных дорогах и настах износ идет быстрее.
В стандартном исполнении — электростартер, обогрев рукояток и курка газа, розетка для питания оборудования, багажные рейлинги, буксировочный узел. Посадка прямая, обзорность хорошая, ветрозащита рассчитана на спокойный темп, а не на скоростные перегоны. Комплектации отличаются по модельному году, часть оснащения устанавливается отдельно, поэтому конкретный набор стоит сверять у дилера.
Разгон ровный, без подхватов: тяга доступна почти с холостых. Уровень шума и вибраций заметно ниже, чем у двухтактных машин сопоставимой мощности, — это ощутимо на длинных переходах. На укатанной дороге и насте снегоход устойчив, но короткая база требует аккуратности на высокой скорости и при прохождении неровностей. В лесу и на узких тропах укороченное шасси работает в плюс.
В целом, BRP Lynx XTRIM SC 900 Ace является оптимальным выбором для туристичиских вылазок в лес без специальной подготовки.
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